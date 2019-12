Czy mózg kobiet przyjmujących pigułki antykoncepcyjne jest mniejszy?

Wcześniej niewiele było badań dotyczących wpływu tabletek antykoncepcyjnych na podwzgórze. Ten niewielki obszar mózgu, który znajduje się nad przysadką mózgową u podstawy narządu, odgrywa istotną rolę w wytwarzaniu hormonów i pomaga kontrolować szereg funkcji organizmu, w tym cykle snu, nastrój, popęd płciowy, apetyt, temperaturę ciała i pracę serca.

„Brak jest badań nad wpływem doustnych środków antykoncepcyjnych na tę małą, ale istotną część ludzkiego mózgu” – mówi dr Michael Lipton, profesor radiologii w Centrum Badań Rezonansu Magnetycznego Gruss w Albert Einstein College of Medicine i dyrektor medyczny MRI Services w Montefiore Medical Center w Nowym Jorku. Może to wynikać z faktu, że do tej pory nie był znany sposób ilościowej analizy badań podwzgórza.

Poprzednie prace również były inspiracją do zbadania tych efektów. „Donieśliśmy o dość interesujących ustaleniach dotyczących ryzyka uszkodzenia mózgu związanego z płcią” – powiedział. „W szczególności kobiety wydają się mieć gorzej niż mężczyźni. Inne badania wykazały, że żeński hormon płciowy progesteron jest neuroprotekcyjny”.

„Ponieważ doustne tabletki antykoncepcyjne są szeroko stosowane, chcieliśmy zbadać ich działanie u zdrowych kobiet, aby zrozumieć ich potencjalną rolę w naszych rozbieżnych ze względu na płeć odkryciach”.

Czytaj także:

Zastrzyk antykoncepcyjny dla mężczyzn? „Badania trwają już ponad 20 lat”

Dramatyczna różnica wielkości podwzgórza

Naukowiec zauważa: „Odkryliśmy dramatyczną różnicę w wielkości struktur mózgu między kobietami, które przyjmowały doustne środki antykoncepcyjne, a tymi, które ich nie przyjmowały”. Do badania naukowcy zrekrutowali 50 kobiet o dobrym stanie zdrowia, z których 21 brało pigułki antykoncepcyjne.

Zespół przeprowadził rezonans, aby przyjrzeć się mózgowi każdej z 50 kobiet. Następnie zastosowali sprawdzoną metodologię do pomiaru objętości podwzgórza. Naukowcy odkryli, że kobiety przyjmujące tabletki antykoncepcyjne miały znacznie niższą objętość podwzgórza niż te, które nie stosowały doustnych środków antykoncepcyjnych.

Objętość podwzgórza a gniew?

Chociaż badanie wykazało, że nie było godnego uwagi związku między objętością podwzgórza a zdolnością poznawczą lub zdolnością myślenia kobiety, wstępne ustalenia sugerują, że istnieje związek między mniejszą objętością podwzgórza a zmniejszonym uczuciem gniewu.

„Odkrycia te są zasadniczo zgodne z wcześniejszymi badaniami nad doustnymi tabletkami antykoncepcyjnymi, które mają wpływ na regulację nastroju. Nasze odkrycie może reprezentować przejaw mechanizmu leżącego u podstaw tych efektów lub być po prostu niezwiązane. Jest zbyt wcześnie, aby to powiedzieć” – powiedział Lipton.

Czytaj także:

Opracowano pigułkę antykoncepcyjną do zażycia raz w miesiącu