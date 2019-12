Czy depresję widać w rezonansie magnetycznym?

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja dotyczy więcej niż 264 mln osób na całym świecie. Depresja to coś więcej niż uczucie smutku, którego doświadcza większość ludzi w codziennym życiu. Może to być poważny stan zdrowia, szczególnie, gdy objawy utrzymują się. Najcięższe formy depresji mogą prowadzić do samobójstwa.

Utrata zainteresowania codziennymi czynnościami, poczucie beznadziejności i zmęczenie to jedne z głównych objawów. Aby opracować nowe, bardziej skuteczne metody leczenia, należy lepiej zrozumieć zaburzenie.

Naukowcy twierdzą, że ich odkrycia pogłębiają wiedzę na temat wpływu depresji na mózg i powinny prowadzić do lepszych metod leczenia.

Bariera krew-mózg a depresja

Bariera krew-mózg (BBB) to unikalny zestaw właściwości naczyń krwionośnych mózgu, które pozwalają im kontrolować ruch cząsteczek i komórek między nimi a obsługiwanymi tkankami. BBB chroni mózg przed szkodliwymi toksynami i patogenami, które mogą znajdować się w krwioobiegu.

Naukowcy zastosowali nowy typ rezonansu magnetycznego, który sami opracowali. Metoda, którą nazwali „kodowaniem dyfuzyjności wewnętrznej spinów znakowanych tętnicami” pozwala naukowcom zbadać ruch wody w BBB. Z jego pomocą zbadali barierę krew-mózg u 14 osób z depresją i 14 zdrowych uczestników. Skany mózgów uczestników wykazały, że osoby z depresją miały zmniejszoną przepuszczalność wody w swoich BBB. Różnica w przepuszczalności wody BBB była szczególnie wyraźna w dwóch obszarach mózgu: w ciele migdałowatym i hipokampie.

Drugie badanie dotyczyło zakłóceń tego, co naukowcy nazywają connectome Zaufane źródłolub „pełna, przestrzenna łączność ścieżek neuronowych w mózgu od punktu do punktu”. Badacze zastosowali funkcjonalny MRI (fMRI), któremu towarzyszyło nowe narzędzie zwane strukturą inwersji modelu neuronowego na wiele skal. Zastosowali nową metodę do skanowania 66 osób dorosłych z depresją i 66 zdrowych uczestników kontroli.

Techniki te pozwoliły zespołowi spojrzeć na aktywność w obwodach mikroskopowych w odniesieniu do aktywności mózgu na dużą skalę. Ocenili wzbudzenie i hamowanie między obwodami komórek mózgowych. Zdrowy mózg działa najlepiej, gdy istnieje równowaga między pobudzeniem a hamowaniem.

Wyniki skanu fMRI wykazały, że w grzbietowej bocznej korze przedczołowej osoby z depresją miały różne wzorce pobudzenia i hamowania w porównaniu z osobami, które jej nie miały.

Grzbietowa boczna kora przedczołowa jest obszarem mózgu, który pomaga regulować samokontrolę i emocje. Jego funkcja obejmuje regulację ciała migdałowatego. Naukowcy od dawna wierzyli, że objawy depresyjne mogą powstać, gdy mózg nie hamuje prawidłowo ciała migdałowatego.

