Co może się zdarzyć, jeśli nie będziesz myć rąk? Mowa nie tylko o koronawirusie

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) w Atlancie, w obliczu pandemii koronawirusa przypomina o środkach prewencyjnych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Podstawowym z nich jest wysoki poziom higieny osobistej, a w szczególności mycie rąk. Do czego może doprowadzić zaniedbanie tej czynności?

Skutki niedostatecznej higieny rąk

1. Infekcje górnych dróg oddechowych

Według CDC grypa, zapalenie płuc, adenowirus i zakażenia w jamie ustnej są chorobami układu oddechowego, które mogą rozwinąć się od niemycia rąk. Dobre praktyki higieniczne mogą zmniejszyć liczbę przeziębień i chorób układu oddechowego, na które cierpi od 16 do 21 procent osób. Wysoki poziom higieny może powstrzymać także rozprzestrzenianie się wirusów, takich jak wirus grypy czy koronawirus.

2. Narażenie osób ze słabym układem odpornościowym

Wskutek zaniedbania mycia rąk możemy być narażeni na potencjalnie szkodliwe infekcje, a także zarazić nimi inne osoby. W dużej grupie ryzyka są zwłaszcza niemowlęta, osoby starsze i ci, którzy mają przewlekłe choroby immunologicznie i są podatni na infekcje. Nie myjąc rąk po wyjściu z łazienki lub dotykając potencjalnie skażonej żywności, można stworzyć ogromne komplikacje dla tych, którzy mają słabszy układ odpornościowy.

3. Zatrucia pokarmowe

Mycie rąk odgrywa kluczową rolę również podczas przygotowywania posiłków. Żywność taka jak surowe mięso, warzywa lub jaja może zawierać potencjalnie szkodliwe bakterie. W przypadku spożycia takiego pokarmu organizm może zareagować biegunką lub ciężkim zatruciem pokarmowym. CDC donosi, że zwykłe mycie rąk zmniejsza liczbę osób chorych na biegunkę o 31 procent.

Jak poprawnie myć ręce?

Zwilż ręce czystą, bieżącą wodą (ciepłą lub zimną), zakręć kran i nałóż mydło.



Myj ręce, pocierając je mydłem. Myj grzbiety dłoni, między palcami i pod paznokciami.



Szoruj ręce przez co najmniej 20 sekund. Potrzebujesz timera? Dwukrotnie zanudz piosenkę „Happy Birthday” od początku do końca.



Dobrze spłucz ręce pod czystą bieżącą wodą.



Wytrzyj ręce czystym ręcznikiem lub wysusz je powietrzem.

