Endokrynolog: o piciu wody należy pamiętać również jesienią i zimą

Magdalena Jagiełło jest endokrynologiem i prowadzi na Instagramie profil Doktor Magda. W swoich postach porusza ważne kwestie zdrowotne. Tym razem napisała o tym, by nie zapominać o odpowiednim nawadnianiu organizmu nie tylko latem, ale i zimą. Zwłaszcza w obecnych czasach, gdy z powodu pandemii COVID-19 jest to utrudnione – nosimy maseczki, przyłbice i czasem nawet nie chce nam się ich zdejmować, żeby się napić. Ponadto, dystrybutory wody dostępne w miejscach publicznych zostały z powodu zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 zamknięte, dlatego tym bardziej warto nosić ze sobą butelkę wody na co dzień.

Dlaczego należy pić wodę także jesienią i zimą?

Jak zaznacza Magdalena Jagiełło, przez odwodnienie ulegają nasileniu emocje, które często towarzyszą nam w krótsze, pełne ciemności dni, zwłaszcza w czasach pandemii: złość, smutek, wrogość. Przez wypicie zbyt małej porcji płynów czujemy się też bardziej zmęczeni.

Co więcej, o piciu wody jesienią i zimą powinny pamiętać zwłaszcza osoby starsze, które zawsze odczuwają mniejsze pragnienie niż przedstawiciele młodszych pokoleń. Zasada ta działa nawet latem, a co dopiero zimą czy jesienią. Warto też wiedzieć, że spożywanie wody poprawia zdolności poznawcze i pamięć.

Ponadto, stopień nawodnienia wpływa na pracę wszystkich układów w organizmie.

