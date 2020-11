Jakie wady i zalety ma noszenie przyłbic? Czy przyłbice chronią przed COVID-19?

Przyłbice – zamiast maseczek – można zauważyć na twarzach wielu osób. Zwłaszcza tych, które zmuszone są do ochrony przed koronawirusem SARS-CoV-2 przez długi czas. Nierzadko korzystają z nich ekspedienci w sklepach, osoby prowadzące szkolenia, które odbywają się „na żywo” czy też seniorzy, którym w przyłbicy jest wytrwać po prostu łatwiej niż w maseczce. Czy jednak przyłbice chronią przed koronawirusem równie skutecznie jak te mniej wdzięczne do noszenia maseczki?

Czym są przyłbice?

Przyłbica to produkt osłaniający twarz. Na jej budowę składa się przezroczysta szybka wykonana z tworzywa sztucznego (najczęściej plastiku) oraz regulowane zapięcie, zakładane za głowę. Przyłbice zasłaniają całą twarz: oczy, usta, nos.

Przyłbice: zalety

1. Wygoda użycia

Choć przyłbice są większe niż maseczki i niełatwo je schować do torebki, bezpośrednio w noszeniu sprawdzają się bardziej. Łatwiej w nich oddychać, nie przylegają do twarzy. Wygodniej też wytrzymać w przyłbicy osobom noszącym okulary, ponieważ bez problemu się one pod nią mieszczą i nie parują, jak często się dzieje, gdy noszeniu okularów towarzyszy noszenie maseczki. Podobnie z brodaczami i wąsaczami – ich owłosienie bez trudu mieści się pod przyłbicą. Co więcej, komfort użytkowania tych produktów zapewnia także zapięcie, które można (w wielu modelach) regulować za pomocą umieszczonej z tyłu gumki.

2. Ochrona przed dotknięciem twarzy

Czasem trudno powstrzymać się od dotknięcia maseczki nieumytymi i niezdezynfekowanymi dłońmi. A maseczki często uwierają i ma się ochotę je poprawić. Przyłbice skuteczniej zapobiegają takim sytuacjom – nie dość, że trudniej w nich dotknąć twarz, to rzadziej się ma na to ochotę, bo, jak wspomniano wcześniej, są wygodniejsze.

3. Wielorazowość

Przyłbice są przyjazne środowisku – wystarczy je wyczyścić i znów są gotowe do ponownego użytku. Dzięki temu można też oszczędzić, ponieważ nie trzeba kupować nowego produktu po jednorazowym użyciu.

4. Są dobrym rozwiązaniem dla osób aktywnych fizycznie

Jeśli ktoś odbywa samotne treningi na świeżym powietrzu i nie znajduje się w pobliżu innych osób, a niewygodnie mu biegać czy skakać w masce, może to robić w przyłbicy. Łatwiej mu będzie oddychać, przyłbica nie przyklei się do twarzy jak pokryta potem maseczka.

5. Stanowią dobry sposób na dodatkową ochronę przed COVID-19

Jeśli nosisz maseczkę i chcesz się dodatkowo zabezpieczyć przed koronawirusem, przyłbice będą dobrym wyborem. Zwłaszcza jeśli należysz do grup podwyższonego ryzyka, np. opiekujesz się bliskim chorym na COVID-19 czy masz pracę, która wymaga utrzymywania bezpośrednich kontaktów z innymi ludźmi.

Przyłbice: wady

1. Nie są tak skuteczne jak maseczki

Wada przyłbic jest jedna, ale podstawowa – nie są one tak skuteczne w ochronie przed koronawirusem jak maseczki. Jak zauważa dr Stephen Berger, inicjator the Global Infectious Disease and Epidemiology Online Network, noszenie przyłbicy zapewnia fałszywe poczucie bezpieczeństwa i dystansu od innych osób. Plastikowe przyłbice nie filtrują bowiem powietrza i zapobiegają co najwyżej osiadaniu na twarzy największych kropli koronawirusa.

Badania potwierdzają, że noszenie samych przyłbic, bez maseczki pod spodem, nie stanowi skutecznej ochrony przed COVID-19. Jedno z nich, przeprowadzone w Japonii, wykazało, że prawie 100 procent unoszących się w powietrzu kropli wirusa SARS-CoV-2 o wielkości mniejszej niż 5 mikrometrów wydostawało się przez plastikowe osłony. Nie przylegają bowiem one bezpośrednio do twarzy, istnieje między twarzą a przyłbicą wolna przestrzeń. Dlatego też lekarze zalecają noszenie maseczek z filtrem bądź – w gorszym wypadku – materiałowych maseczek zamiast przyłbic. Ściślej trzymają się one twarzy, choć jest to zdecydowanie mniej wygodne.

Przyłbice mogą więc stanowić praktyczną, ale dodatkową ochronę przed COVID-19.

Jaką przyłbicę wybrać?

W sprzedaży dostępnych jest bardzo dużo rodzajów przyłbic. Ważne, by dany model miał górną część zbudowaną tak, by bezpośrednio przylegała ona do czoła i uniemożliwiała przedostawanie się kropli wirusa. Przydatne będzie również wygodne i regulowane zapięcie. Cena przyłbic jest bardzo różna –można je kupić już za kilka złotych.

Jak prawidłowo nosić przyłbicę?

Jeśli zdecydujesz się na zakup przyłbicy, zwróć uwagę, by właściwie ją nałożyć. Plastik powinien rozciągać się na szerokości całej twarzy – od jednego ucha do drugiego, a jej długość powinna kończyć się znacznie poniżej brody. Jak wspomniano, między czołem a górną częścią przyłbicy nie powinno być przerwy – ma ona do niego przylegać. Zdejmując przyłbicę nie dotykaj szybki od zewnętrznej strony. Najlepiej zdjąć akcesorium, ściągając je od tyłu za pomocą umieszczonego tam zapięcia. Po zdjęciu umyj przyłbicę wodą z mydłem, a potem umyj też i ręce.

Na koniec warto dodać, że od noszenia przyłbic skuteczniejsze są nie tylko maseczki, ale i przestrzeganie całej zasady DDM, czyli dystans, dezynfekcja i wspomniana maseczka. Dystans od innych osób powinien wynosić około 2 m, a ręce powinny być przede wszystkim myte (a jeśli nie ma takiej możliwości – dezynfekowane) po każdym powrocie danej osoby z pracy, zakupów, spaceru itp. do domu. Również po każdorazowym dotknięciu potencjalnie zakażonych powierzchni (jak klamki, balustrady, urządzenia do płatności mobilnych w sklepach).

