Wszystko cię dziś denerwuje? Oto, dlaczego

Program badań obejmował analizę dzienników i eksperymenty laboratoryjne. Naukowcy przeanalizowali codzienne wpisy w dziennikach 202 studentów, którzy śledzili sen, codzienne stresory i gniew w ciągu miesiąca. Wstępne wyniki pokazują, że osoby zgłaszały więcej złości w dni po krótszym śnie niż zwykle.

Zespół badawczy przeprowadził również eksperyment laboratoryjny z udziałem 147 osób. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni albo do utrzymania regularnego harmonogramu snu, albo do ograniczenia snu w domu o około pięć godzin w ciągu dwóch nocy. Po tej manipulacji oceniano złość podczas ekspozycji na irytujący hałas.

Jesteś zły? Prawdopodobnie za mało spałeś

Eksperyment wykazał, że wyspane osoby przystosowały się do hałasu i zgłaszały mniej złości po dwóch dniach. Natomiast osoby z ograniczonym snem wykazywały wyższą i zwiększoną złość w odpowiedzi na awersyjny hałas, co sugeruje, że utrata snu osłabiła emocjonalną adaptację do frustrujących okoliczności. Subiektywna senność stanowiła większość eksperymentalnego wpływu utraty snu na złość. Powiązany eksperyment, w którym osoby zgłaszały gniew po grze online, przyniósł podobne wyniki.

Autorzy zauważyli, że odkrycia podkreślają znaczenie rozważenia określonych reakcji emocjonalnych, takich jak złość i ich regulacja w kontekście zaburzeń snu.