Głosowanie, zdobycie prawa jazdy, obsługa smartfona to dla nich problem. Ta rodzina... nie ma odcisków palców

Adermatoglifia to choroba, z którą mierzył się i dziadek, i ojciec Apu. Dla jego dziadka nie stanowiła ona większego problemu, jednak w obecnych czasach odciski palców są niezbędne przy załatwianiu wielu formalności. W 2008 Bangladesz wprowadził dowody osobiste dla wszystkich dorosłych. Apu był jeszcze wtedy chłopcem, ale jego ojciec miał problemy z otrzymaniem dokumentu. W końcu mu go wydano, jednak z adnotacją: „Brak odcisków palców”.

Zakup karty SIM to najmniejszy problem

Od 2010 roku odciski palców są niezbędne również przy wydawaniu prawa jazdy i paszportu. Tego pierwszego nie udało się Apu otrzymać, mimo zdanych egzaminów. Jeździ więc nielegalnie na motocyklu, który jest mu niezbędny w pracy na roli. Kilka razy dostał już mandat, mimo że zawsze wozi ze sobą pokwitowanie opłaty licencyjnej. Czuje się zażenowany, musząc przedstawiać je policjantom, którzy najczęściej i tak mu nie wierzą. Apu nie ma jeszcze paszportu, doczekał się go jego ojciec – musiał stawić się jednak na specjalnej komisji lekarskiej, która potwierdziła adermatoglifię. Mężczyzna boi się z niego skorzystać, wieszcząc kłopoty w innych państwach.

Co więcej, w 2016 roku rząd w Bangladeszu nałożył obowiązek dopasowania odcisku palca do posiadacza konkretnej karty SIM. Kiedy Apu poszedł zakupić swoją, oprogramowanie zawieszało się za każdym razem, gdy kładł palec na czujniku. W końcu cała rodzina zarejestrowała telefony na nazwisko matki.

Czym jest adermatoglifia?

Adermatoglifia została po raz pierwszy zaobserwowana dopiero w 2007 roku, gdy pewna młoda Szwajcarka miała problem z przedostaniem się do Stanów Zjednoczonych. Jej twarz pasowała do zdjęcia w paszporcie, ale celnicy nie byli w stanie pobrać od niej odcisków palców. Okazało się, że w ogóle ich nie miała. Dalsze badania wykazały, że zarówno ona, jak i ośmioro członków jej rodziny mają płaskie opuszki palców i zmniejszoną liczbę gruczołów potowych w dłoniach.

Co powoduje adermatoglifię?

Ich przypadkiem zajął się dermatolog, profesor Itin wraz ze swoim zespołem. Naukowcy odkryli, że u tych członków rodziny, u których wystąpiła adermatoglifia, doszło do mutacji genu SMARTCAD1. Do dzisiaj niewiele wiadomo o tym genie, wydaje się jednak, że mutacja ta, poza brakiem odcisków palców, innych skutków zdrowotnych nie powoduje. Profesor Itin zaznacza, że chętnie pomógłby również rodzinie Apu. Sam 22-latek zaznacza, że być może będzie musiał udać się do sądu, by przestano go z powodu adermatoglifii dyskryminować.

