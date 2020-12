Dlaczego na mrozie i wietrze łzawią ci oczy? Optometrystka wyjaśnia

Jeśli zdarzyło ci się doświadczyć łzawienia oczu podczas zimowego spaceru w wietrzny dzień, najprawdopodobniej przyczyną jest... suche oko. Tak, choć brzmi to paradoksalnie, jednak, jak zauważa Justyna Nater, o tego rodzaju problemie świadczy nie tylko typowe uczucie suchości i piasku pod oczami, ale także właśnie łzawienie na mrozie i wietrze.

Dlaczego oko łzawi na wietrze i mrozie?

Optometryska zaznacza, że jej pacjenci często mówią, iż problemów z suchym okiem nie mają, ale za to często łzawią. I to właśnie nazywa się płaczącym suchym okiem. Jak to możliwe?

Występuje nadprodukcja łez, ponieważ oko próbuje samo sobie pomóc, nawilżać powierzchnię. To, co bardzo ważne - to znalezienie przyczyny suchego oka.

Ważne jest również, by rozgraniczyć różne objawy zespołu suchego oka od chwilowego jego wysuszenia, spowodowanego czasowym działaniem konkretnych czynników, np. klimatyzacji, ogrzewania. Specjalista diagnozuje zespół suchego oka, badając czas przerwania filmu łzowego, używając barwników, sprawdzając gruczoły Meiboma, które znajdują się w powiekach, same brzegi powiek.

Co może pomóc uniknąć takich problemów?

Pewne jest jednak to, że higiena brzegów powiek jest niezbędna u każdego. I u kobiet, i u mężczyzn. Powinniśmy ją wykonywać tak samo, jak codziennie myjemy zęby.

