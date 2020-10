Często łzawią ci oczy? Poznaj możliwe przyczyny

Łzy spełniają ważną funkcję ochronną. Dzięki nim pojawiające się na powierzchni gałki ocznej zanieczyszczenia mogą zostać usunięte, zanim spowodują np. infekcję. Łzy mają także ważne znaczenie dla utrzymania prawidłowego nawilżenia gałki ocznej. Pojawienie się częstego łzawienia oczu może wskazywać zarówno na działanie różnych czynników zewnętrznych, jak i mieć związek z toczącymi się stanami zapalnymi i poważnymi chorobami oczu.

Co powoduje łzawienie oczu?

Łzy są naturalnym sposobem na nawilżenie gałki ocznej. Dzięki nim oko może funkcjonować w prawidłowy sposób i być chronione przed różnymi zanieczyszczeniami nieorganicznymi i zanieczyszczeniami organicznymi np. wirusami i bakteriami. To, dlatego oko zaczyna łzawić, gdy wpadnie do niego np. piasek lub inna cząsteczka stała. Łzawienie jest też typowe dla podrażnień oczu, które powoduje np. nieprawidłowo wyrastająca rzęsa, pocieranie oczu dłońmi (jest ono często nawykiem osób nerwowych) i kontakt z drażniącymi substancjami np. chemikaliami i alergenami.

Łzawienie oczu może być także spowodowane poprzez stany zapalne np. wirusowe zapalenie spojówek, choroby oczu i inne czynniki, które możemy wyeliminować, poprawiając komfort widzenia i ogólny komfort życia.

Nadmierne łzawienie oczu – najczęstsze przyczyny

Jak już zostało wspomniane, oczy mogą łzawić z wielu różnych powodów. Najczęściej dolegliwość ta spowodowana jest działaniem czynników zewnętrznych.

1. Alergia wziewna

Jedną z częstych przyczyn łzawienia oczu jest alergia wziewna. Łzawienie pojawia się np. w przypadku uczulenia na pyłki drzew i traw, sierść zwierząt, kurz i środki chemiczne. Charakterystyczne objawy, które pojawiają się wraz z łzawieniem oczu to:

świąd nosa,

ataki kichania,

wodnisty katar,

świąd gardła i podniebienia,

suchy, napadowy kaszel,

świąd oczu,

zaczerwienienie oczu,

uczucie pieczenia oczu.

Dolegliwości najczęściej pojawiają się jedynie w przypadku kontaktu z uczulającym nas alergenem i mijają, gdy wyeliminujemy przyczynę alergii lub zastosujemy odpowiednio dobrane leki.

Nieleczona alergia wziewna może doprowadzić do rozwoju astmy oskrzelowej, dlatego powyższe objawy zawsze wymagają konsultacji z lekarzem pierwszego kontaktu i alergologiem.

2. Alergia kontaktowa

Tusz do rzęs, cienie do powiek, klej do sztucznych rzęs, kremy pod oczy, kosmetyki do demakijażu i wiele innych mogą powodować objawy alergii kontaktowej, która objawia się łzawieniem oczu. Nadmierne wydzielanie łez ma na celu usunięcie drażniącej substancji z gałki ocznej. Jeżeli łzawienie pojawia się po wykonaniu makijażu lub zastosowaniu np. kosmetyków do demakijażu i pielęgnacji okolicy oczu, to trzeba zrezygnować z ich stosowania i wybrać zamiennik o innym składzie. Łzawieniu może towarzyszyć zaczerwienienie oczu, świąd, ból i pieczenie.

3. Podrażnienie oczu

Łzawienie może być efektem podrażnienia gałki ocznej np. przez zawiniętą rzęsę, ciało obce, które dostało się do oka, substancje obecne w powietrzu (aerozole, perfumy, środki czystości), a także nasze nieświadome działanie, czyli pocieranie oczu dłońmi. Na rękach znajduje wiele zanieczyszczeń, które poprzez dotykanie oczu osadzają się na gałce ocznej. Łzawieniu sprzyja także mechaniczne drażnienie gałki ocznej, gdy np. pocieramy swędzące z powodu alergii oczy.

4. Praca przy komputerze

Łzawienie może pojawić się, gdy spędzamy wiele godzin przed komputerem oraz przebywamy w klimatyzowanych pomieszczeniach. Wpatrując się w ekran, rzadziej mrugamy, co powoduje, że gałka oczna wysycha, a oczy zaczynają łzawić, aby przywrócić jej optymalne nawilżenie. Sposobem na poprawę komfortu widzenia jest m.in. stosowanie specjalnych kropli do oczu.

Łzawienie oczu często spowodowane jest także:

infekcjami wirusowymi i bakteryjnymi,

wadami wzroku,

schorzeniami gałki ocznej,

zatkaniem kanalika łzowego.

Jeżeli oczy zaczynają łzawić, kiedy patrzymy na źródło światła, to możemy mieć do czynienia ze światłowstrętem, który bywa pierwszym objawem zapalenia rogówki.

