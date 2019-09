Problem z suchymi oczami – co przyniesie ulgę?

Okulistka Monika Dzięgielewska doradziła w „Dzień Dobry TVN”, jak poradzić sobie z suchym okiem. Co jest tego powodem? – Cały czas mamy zanieczyszczone powietrze, pracujemy w klimatyzowanych pomieszczeniach, patrzymy w ekrany – powiedziała. Z czego składają się łzy i jak oczyszczają gałkę oczną?

Zespół suchego oka najczęściej objawia się:

uczuciem kłucia lub pieczenia oczu,



zaczerwienionymi gałkami ocznymi,



ciężkimi powiekami,



uczuciem zmęczenia oczu,



dyskomfortem w czasie patrzenia i ruszania gałkami,



epizodami niewyraźnego widzenia,



bólem przy noszeniu soczewek kontaktowych.

Zespół suchego oka może wystąpić niezależnie od wieku, choć osoby starsze częściej się z nim zmagają. Problem często dotyka też osób, które spędzają bardzo dużo czasu przed ekranem komputera, telewizora lub smartfona. Przyczyn zespołu suchego oka może być wiele, najpopularniejsze z nich to:

brak równowagi w układzie łzowym,



noszenie soczewek kontaktowych,



zmiany hormonalne,



stany chorobowe, w tym cukrzyca, zaburzenia tarczycy i niedobór witaminy A,



niektóre leki, takie jak antyhistamina, pigułki antykoncepcyjne i antydepresyjne.



Nieleczone, suche i swędzące oczy mogą prowadzić do owrzodzeń, zwiększonego ryzyka ciężkich zakażeń, a w skrajnie ciężkich przypadkach do trwałej utraty wzroku. Podczas gdy utrata wzroku z powodu suchości jest rzadkością, lepiej walczyć z problemem, gdy się pojawi, by uniknąć ewentualnych powikłań.

Czytaj także:

Twój język zaczyna puchnąć? Poznaj możliwe przyczyny