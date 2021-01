Naukowcy: Choroba autoimmunologiczna matki zwiększa ryzyko ADHD u dziecka

Do najbardziej powszechnych chorób autoimmunologicznych należą m. in. łuszczyca, reumatoidalne zapalenie stawów, cukrzyca typu 1, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, celiakia, stwardnienie rozsiane.

Choroby autoimmunologiczne a ADHD

Timothy Nielsen, jeden z autorów badania zauważa, że już wcześniejsze odkrycia wiązały chorobę autoimmunologiczną matki z ryzykiem rozwoju u płodu autyzmu, zespołu Tourette'a, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, jednak po raz pierwszy zwrócono naukową uwagę również na ADHD.

Badanie zostało szeroko zakrojone, wzięto w nim pod obserwację 63 000 dzieci urodzonych od 1 lipca 2000 roku do 31 grudnia 2010 roku w Nowej Południowej Walii w Australii. 12 610 matek tych dzieci miało którąś z 35 najpowszechniejszych chorób autoimmunologicznych, u dzieci każdej z mam, gdy już ukończyły co najmniej 3. rok życia, zdiagnozowano ADHD. W badaniu przeprowadzono również metaanalizę wcześniej dostępnych danych. Oba te działania pozwoliły naukowcom dojść do wniosku, że choroba autoimmunologiczna matki wiąże się z większym ryzykiem ADHD u dziecka niż w przypadku kobiet, które takiej choroby nie mają.

Jak choroba autoimmunologiczna matki wpływa na dziecko?

Tego jeszcze nie wiadomo. Przypuszczalnie jej autoprzeciwciała przechodzą przez łożysko, podobnie z cząstkami zapalnymi. Ten przewlekły stan zapalny może wpłynąć na rozwój mózgu płodu. Być może stan zapalny zmienia także markery epigenetyczne, czyli substancje, które włączają i wyłączają geny. Inne jeszcze hipotezy dowodzą, że stan zapalny wpływa na powstawanie i funkcjonowanie synaps, w mózgu dziecka. Synapsy to małe przestrzenie między dwiema komórkami, które umożliwiają komórkom przekazywanie wiadomości i komunikację.

„To nie jest niczyja wina”

Lekarze podkreślają, że to, iż dziecko będzie miało ADHD nie jest „winą” matki, ponieważ nie ma ona wpływu na wystąpienie u siebie choroby autoimmunologicznej. Jedynym, co można zrobić, to unikać zajścia w ciążę w czasie zaostrzenia objawów choroby, a także kontrolować przebieg ciąży, gdy już do niej dojdzie. Ponadto, warto skierować swoją energię na to, jakie mocne strony mają dzieci z ADHD i na pomoc im w ich odpowiednim wykorzystaniu.

