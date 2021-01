Wpływ alkoholu na organizm: 10 niezdrowych efektów picia napojów wysokoprocentowych

O negatywnym wpływie alkoholu na organizm mówi się bardzo dużo, i to od dawna. Co się dzieje ze zdrowiem osoby, która rzadko rezygnuje z picia po jednym kieliszku czy jednej butelce piwa?

Jak alkohol wpływa na organizm?

1. Wpływ alkoholu na gruczoły trawienne i gruczoły wydzielania wewnętrznego

Picie zbyt dużej ilości alkoholu może spowodować nieprawidłową aktywację enzymów trawiennych, wytwarzanych przez trzustkę. Nagromadzenie tych enzymów może z kolei prowadzić do zapalenia trzustki, które nierzadko przeradza się w stan długotrwały, powodujący poważne komplikacje.

2. Wpływ alkoholu na zdrowie wątroby

Wątroba jest narządem pomagającym w rozkładaniu i usuwaniu szkodliwych substancji z organizmu. W tym również alkoholu. A jego długotrwałe spożywanie zakłóca ten proces, zwiększając ryzyko przewlekłego zapalenia i chorób wątroby, powodując również tworzenie się tkanki bliznowatej, niszczącej ten narząd. Na skutek tego wątroba staje się coraz bardziej uszkodzona, więc trudniej jej usunąć substancje toksyczne z organizmu.

Na rozwój alkoholowej choroby wątroby są bardziej narażone kobiety, ponieważ ich ciała absorbują większe ilości alkoholu i potrzebują więcej czasu, by ten alkohol przetworzyć. U kobiet szybciej dochodzi również do uszkodzeń wątroby.

3. Wpływ alkoholu na poziom cukru we krwi

Trzustka to narząd odpowiedzialny za regulację wykorzystywania insuliny przez organizm i jego odpowiedź na glukozę. Kiedy trzustka i wątroba nie funkcjonują prawidłowo, istnieje ryzyko, że u danej osoby wystąpi zbyt niski lub zbyt wysoki poziom cukru we krwi. Ponadto, uszkodzona trzustka uniemożliwia również produkowanie przez organizm wystarczającej do wykorzystania cukru ilości insuliny. A to w konsekwencji prowadzi do hiperglikemii. Dlatego też diabetycy powinni unikać alkoholu.

4. Wpływ alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy

Jednym z najłatwiejszych sposobów zrozumienia, jak alkohol działa na organizm, jest przyjrzenie się jego wpływowi na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego. Pierwszą oznaką, że ktoś wypił za dużo, jest niewyraźna mowa. Alkohol osłabia również komunikację między mózgiem a ciałem, stąd kłopoty z koordynacją ruchową i utrzymaniem równowagi u osób „pod wpływem”. Pojawia się również drętwienie i mrowienie stóp.

Picie utrudnia również mózgowi tworzenie długotrwałych wspomnień, zmniejsza zdolność racjonalnego myślenia i takiego dokonywania wyborów. Z biegiem czasu może dojść do uszkodzenia płata czołowego, odpowiedzialnego m. in. za kontrolę emocji, pamięć krótkotrwałą i zdolność oceny danej sytuacji.

Przewlekłe nadużywanie alkoholu może prowadzić do trwałych zmian w mózgu, m. in. do rozwoju zespołu Korsakowa, choć choroba ta nie zawsze jest wywołana właśnie spożywaniem napojów wysokoprocentowych.

5. Uzależniające działanie alkoholu

Niektóre osoby od alkoholu się uzależniają, co sprawia, że jego odstawienie staje się dla nich bardzo trudne i nierzadko wymaga profesjonalnej pomocy w walce z nałogiem. Objawy odstawienia alkoholu obejmują: nerwowość, niepokój, nudności, wysokie ciśnienie krwi, nieregularne tętno, wzmożone pocenie się. W ciężkich przypadkach pojawiają się drgawki, halucynacje, majaki.

6. Wpływ alkoholu na działanie układu trawiennego

Wpływ długotrwałego spożywania alkoholu na układ pokarmowy jest widoczny dopiero po pewnym czasie. Alkohol uszkadza ściany przewodu pokarmowego, co uniemożliwia jelitom trawienie pokarmu i wchłanianie składników odżywczych oraz witamin. W rezultacie może dojść do niedożywienia.

Intensywne picie prowadzi również do częstszych gazów, wzdęć, uczucia pełności w brzuchu, biegunek, bolesnych stolców. Rzadkością nie są również wrzody i hemoroidy, mogące powodować niebezpieczne krwawienia wewnętrzne. Wrzody mogą prowadzić nawet do śmierci, jeśli nie zostaną odpowiednio wcześnie zdiagnozowane i leczone.

Ponadto, osoby często pijące alkohol są bardziej niż inne narażone na rozwój raka jamy ustnej, gardła, przełyku, okrężnicy i wątroby. Ryzyko to jest jeszcze większe, jeśli dana osoba dodatkowo również pali.

7. Układ krążenia

Osoby, które często spożywają alkohol są bardziej narażone na choroby serca od tych, które nie piją. Wśród pijących kobiet ryzyko jest większe niż wśród pijących mężczyzn. Powikłania w funkcjonowaniu układu krążenia, związane z nadmiernym spożywaniem alkoholu obejmują: podwyższone ciśnienie krwi, nieregularne tętno, trudności w przepompowywaniu krwi przez organizm, rozwój niewydolności serca i doznanie zawału mięśnia sercowego.

8. Wpływ alkoholu na zdrowie seksualne i reprodukcyjne

Mężczyźni, którzy piją za dużo, częściej doświadczają zaburzeń erekcji. Intensywne picie może również zmniejszać produkcję hormonów płciowych i obniżać libido. Z kolei kobiety, które spożywają za dużo alkoholu, mogą przestać miesiączkować, a co za tym idzie – mieć problemy z zajściem w ciążę. Gdy kobieta spodziewa się dziecka i nadużywa napojów wysokoprocentowych, istnieje u niej większe ryzyko przedwczesnego porodu, poronienia lub urodzenia martwego dziecka. Poważnym zagrożeniem dla dzieci matek pijących zbyt dużo jest FAS (alkoholowy zespół płodowy).

9. Układ kostno-mięśniowy

Długotrwałe spożywanie alkoholu może uniemożliwić utrzymanie zdrowych i mocnych kości. Osoby nadużywające alkoholu muszą się więc liczyć z większym ryzykiem złamań i dłuższym czasem rekonwalescencji. Nadużywanie napojów wyskokowych prowadzi również do osłabienia mięśni, a w niektórych przypadkach i atrofii.

10. Wpływ alkoholu na układ odpornościowy

Alkohol osłabia układ odpornościowy, utrudniając mu walką z wirusami i bakteriami. Osoby, które dużo piją są też bardziej narażone na zapalenie płuc i gruźlicę niż inni. Nawet około 10 procent wszystkich przypadków gruźlicy na świecie współcześnie można powiązać właśnie z nadużywaniem napojów wysokoprocentowych.

