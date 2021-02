Sztywne mięśnie po przebudzeniu: przyczyny i sposoby na ból

Dlaczego bolą nas mięśnie, skoro przez noc miały zapewniony wypoczynek? Czy taki ból jest powodem do niepokoju? Jeśli trwa około 10-15 minut i samoistnie przechodzi – nie. Jeśli jednak utrzymuje się dłużej, warto skontaktować się z lekarzem i upewnić się, jaka może być przyczyna bolesności. Nierzadko jest nią choroba immunologiczna, reumatoidalne zapalenie stawów bądź uraz mięśniowo-szkieletowy.

Jaka jest przyczyna porannego bólu i zesztywnienia mięśni?

Jak zaznacza dr George E. Girgis, specjalista od leczenia bólu w Cleveland Clinic, kiedy się poruszamy, tkanka, która otacza stawy wydziela płyn ją „nasmarowujący” i tym samym ułatwia kościom łatwe przemieszczanie się. W czasie snu jednak przez od około 6 do 9 godzin przestajemy się ruszać, więc bezruch może powodować ból i zesztywnienie. Może to być też powiązane z naturalnym pragnieniem organizmu do ochrony przed stanem zapalnym. W 2016 roku naukowcy z Uniwersytetu w Manchesterze wykazali, że białko zwane kryptochromem jest powiązane z naszym zegarem biologicznym. Tłumi szlaki zapalne gdy śpimy, dlatego po przebudzeniu takie objawy zapalenia jak sztywność i ból pogłębiają się. Na szczęście można sobie spróbować z tym poradzić i zminimalizować ryzyko pojawienia się tych objawów.

Jak poradzić sobie z zesztywnieniem i bólem mięśni po przebudzeniu?

Znajdź właściwą poduszkę

Śpiący na brzuchu potrzebują innej poduszki niż ci, którzy śpią na boku lub na plecach. Każdy jednak potrzebuje poduszki, która wspiera naturalną krzywiznę szyi i wyrównuje poziom głowy, szyi i kręgosłupa podczas spania. Dobrze dobrana poduszka zapobiega obciążeniom mięśni i porannym boleściom.

Ruszaj się więcej w ciągu dnia

Regularne ćwiczenia utrzymują właściwe „naoliwienie” stawów i wzmacniają mięśnie. Co więcej, osoby, które pracują przy komputerze powinny postarać się wstać od biurka co najmniej raz na godzinę i pochodzić przez chwilę zanim usiądą.

Rozciągaj się

Rozciąganie się przed snem to sama przyjemność. Warto obejrzeć raz czy dwa filmiki na YouTubie z takim przedsennym stretchingiem i później już samodzielnie praktykować go w łóżku. Możesz też spróbować medytacji, choć pewnie nie każdy się w niej odnajdzie.

Jedz więcej żywności przeciwzapalnej

A do takiej należą następujące produkty: jagody, warzywa, awokado, tłuste ryby, ostra papryka, orzechy. Zmniejsz natomiast spożycie przetworzonego mięsa i rafinowanych węglowodanów. Możesz sięgać od czasu do czasu po słodycze i wino, ale w ograniczonych ilościach.

Pamiętaj o uzupełnianiu niedoborów witaminy D

Witamina D jest bardzo ważna dla organizmu – od odporności po funkcjonowanie mózgu, a także zdrowe mięśnie i kości. Jej poziom zwiększysz nie tylko przyjmując suplementy czy wystawiając się na działanie słońca (co w Polsce nie zawsze jest możliwe), ale również jedząc tłuste ryby, nabiał, żółtka jajek.

