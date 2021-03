Mycie ciała i naczyń gąbkami: czy jest zdrowe? Chemiczka odpowiada

Głównym problemem związanym z gąbkami jest, jak zaznacza Sylwia Panek, ich struktura. Wiele bowiem zanieczyszczeń wnika do środka, ciężko je dosuszyć, a życie w nich kwitnie. Wirusy, grzyby i bakterie kolonizują gąbki bardzo szybko. Przez to, że w reklamach widzimy, jak drobnoustroje szaleją w toalecie, często właśnie na ich dezynfekcji się skupiamy, zapominając o samych gąbkach. Ekspertka zaznacza, że pojawiają się nawet pomysły wyparzania i podgrzewania gąbek w mikrofalówce, co niestety jest skuteczne tylko w 60 procentach.

Czy gąbki do ciała i naczyń są siedliskiem bakterii?

W 1 cm3 zmywaka kuchennego znajduje się ponad 50 miliardów bakterii. W głąb gąbki dostają się bowiem różne zanieczyszczenia: przede wszystkim resztki jedzenia. Niemożliwe jest wypłukanie tego wszystkiego, trudno też taką gąbkę dobrze wysuszyć. A zanieczyszczenia plus wilgotne środowisko to raj dla wszelkiego rodzaju drobnoustrojów. Dlatego zaleca się wymianę gąbek nawet co kilka dni.

Jak zaznacza Sylwia Panek:

Ja zawsze powtarzam, że musimy mieć kontakt z drobnoustrojami, aby wyrobić sobie odporność. Warunki w naszych domach nie mogą być sterylne. Naukowcy sugerują wymianę gąbki nawet co 3 dni, maksymalnie do dwóch tygodni. Wszystko oczywiście zależy od tego, w jaki sposób jej używamy, czy dobrze wysycha i jak dbamy o jej higienę, dlatego powinniśmy na sprawę patrzeć indywidualnie. Zawsze zwracajcie uwagę, czy gąbka nie miała kontaktu z surowym mięsem lub jajami. Odradza się również mycia gąbką akcesoriów dla niemowląt.

A co z myciem gąbką ciała? Jeśli jest brudna, jak zauważa chemiczka, zwiększamy ryzyko wystąpienia infekcji i problemów skórnych. Częstość wymiany gąbek zależy od tego, w jaki sposób je przechowujemy i jak ich używamy. Pozostawiona na krawędzi wilgotnej wanny jeszcze szybciej zamieni się w idealną podstawę do rozwoju drobnoustrojów. Lepiej ogrzać gąbkę na grzejniku.

Innym zagadnieniem jest również to, że każdy członek rodziny powinien mieć swoją gąbkę, a te trzeba często wyrzucać, co wiąże się ze szkodą dla środowiska, ponieważ nie można ich poddać recyklingowi. Sylwia Panek dodaje więc:

Uważam, że warto przynajmniej wypróbować inne, bardziej ekologiczne opcje, które często są również bardziej higieniczne dzięki czemu możemy używać ich znacznie dłużej. Drewniana szczotka, myjka silikonowa, myjki z lnu, juty lub włókien kokosowych czy pocięty ręcznik.

instagramCzytaj też:

Zarazki, bakterie i grzyby w twoim domu. Gdzie jest ich najwięcej?