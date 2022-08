Martwy naskórek – jak złuszczać naskórek? Sprawdzone metody

Martwy naskórek najczęściej usuwamy z ciała w czasie mycia i zabiegów higienicznych. Warto jednak od czasu do czasu zrobić mocniejsze oczyszczanie skóry, by pozbyć się wszystkich zrogowaciałych komórek. Co trzeba wiedzieć o zabiegach usuwania martwego naskórka i jak pozbyć się go z twarzy i ciała?

Co to jest martwy naskórek?

Martwy naskórek to warstwa obumarłych komórek, która pozostaje na powierzchni skóry twarzy i ciała, pełniąc funkcję ochronną. Najczęściej jest ona zmieszana z warstwą sebum, potu i łoju oraz zanieczyszczeń, czyli wszystkim tym, czego warto pozbyć się z twarzy i z ciała.

Martwy naskórek usuwamy z ciała w czasie mycia. W ten sposób pozbywamy się jedynie wierzchniej warstwy zrogowaciałego naskórka, dlatego warto przynajmniej raz w tygodniu dokładniej oczyścić skórę, by pozbyć się wszystkich pozostałości. Należy to jednak robić ostrożnie i delikatnie, by sobie nie zaszkodzić.

Dlaczego trzeba złuszczać naskórek?

Złuszczanie naskórka przynosi szereg korzyści. Nie tylko usuwa z powierzchni skóry zanieczyszczenia i martwe komórki, zapobiegając gromadzeniu się w nich bakterii, ale też poprawia wygląd skóry. Złuszczona i odnowiona skóra jest gładka i jędrna, pozbawiona niedoskonałości, zmarszczek i blizn. Regularne złuszczanie naskórka może pomóc nam pozbyć się przebarwień i śladów po trądziku, a także poprawić koloryt skóry.

Złuszczanie skóry zmusza też ją do cyklicznego powstawania nowych komórek, dlatego warto regularnie usuwać martwy naskórek. Można to zrobić zarówno w domu za pomocą domowych czy drogeryjnych peelingów (do przygotowania peelingu można też wykorzystać domowe składniki, np. zmielone ziarna kawy), jak w gabinetach kosmetycznych. W salonach odnowy złuszczanie naskórka jest silniejsze, dlatego może przynieść większe efekty.

Jak ściągnąć martwy naskórek?

Martwy naskórek może zostać usunięty z ciała na wiele sposobów. Do najpopularniejszych domowych sposobów na pozbycie się zrogowaceń należą peelingi oraz kosmetyki z kwasami, które rozpuszczają martwy naskórek. Osoby, którym zależy na głębszym oczyszczaniu skóry, mogą udać się do dermatologa po silniejsze preparaty lub do salonu kosmetycznego na dokładne oczyszczanie skóry.

Złuszczanie naskórka z twarzy

Złuszczanie naskórka z twarzy to skuteczny sposób nie tylko na to, by pozbyć się zrogowaceń, ale też niedoskonałości. Regularne złuszczanie naskórka może poprawić jędrność skóry, rozjaśnić cerę, a także pozbyć się drobnych zmarszczek oraz przebarwień.

Pozytywne efekty przyniosą nie tylko zabiegi kosmetyczne, ale też domowe. Regularne peelingi twarzy są w stanie poprawić jej kondycję, rozpuścić martwy naskórek i dzięki temu zwiększyć przyswajanie składników odżywczych. Warto jedynie odpowiednio dobrać preparat do swojego rodzaju cery, by nie nabawić się podrażnień.

Jaki peeling stosować?

W zaciszu własnej łazienki możemy wykonać wiele zabiegów złuszczania naskórka. Do najprostszych należą peelingi. Zajmują one kilka lub kilkanaście minut, a są w stanie znacząco poprawić kondycję naszej skóry. Jakie peelingi stosować?

peeling enzymatyczny – sprawdzi się w przypadku cery wrażliwej lub suchej. Zawiera bardzo niewielkie drobinki, które jednak skutecznie oczyszczają skórę twarzy i ciała, złuszczając naskórek i pozbywając się niedoskonałości

peeling gruboziarnisty – sprawdzi się w przypadku oczyszczania cery tłustej, mieszanej i skłonnej do trądziku

peeling z witaminą C – umożliwia nie tylko złuszczanie naskórka, ale też odnowienie powierzchni skóry, uszczelnienie naczyń krwionośnych i nadanie cerze blasku

peeling z kwasami – zapewnia głębsze złuszczanie naskórka, może wywołać podrażnienia w przypadku osób o skórze alergicznej czy bardzo wrażliwej

peeling solny

peeling kawitacyjny

W salonach kosmetycznych możemy skorzystać z peelingów zawierających wyższe stężenia kwasów, które zapewniają mocniejsze oczyszczanie skóry. Polecane są również peelingi kawitacyjne, które ograniczają wydzielanie sebum i łuszczenie skóry.

Jak złuszczać martwy naskórek z twarzy?

Należy podjąć szereg kroków, by sobie nie zaszkodzić.

Używaj delikatnych metod specjalnie dla twarzy.

Omijaj delikatną skórę wokół oczu i na ustach.

Upewnij się, że twarz jest zawsze czysta przed złuszczaniem.

Złuszczaj skórę ręcznie lub chemicznie.

Ręczne złuszczanie

Ręczne złuszczanie polega na użyciu narzędzia lub peelingu do fizycznego usunięcia martwych komórek skóry z twarzy.

Złuszczanie chemiczne

Złuszczanie chemiczne polega na użyciu łagodnego kwasu do rozpuszczenia martwych komórek skóry. Większość produktów sprzedawanych do stosowania na twarz zawiera niski poziom chemicznych substancji złuszczających, więc są one bezpieczne do stosowania przez większość ludzi.

Złuszczające substancje chemiczne mogą nie być odpowiednie dla osób o wrażliwej lub suchej skórze, ponieważ mogą powodować suchość lub podrażnienie. W przypadku złuszczania chemicznego stopniowe stosowanie może pomóc zapobiec podrażnieniom skóry.

Nie należy początkowo stosować chemicznych środków złuszczających więcej niż raz w tygodniu. Dermatolog może doradzić w zakresie stosowania i wyboru odpowiedniego produktu. Najczęstsze rodzaje złuszczających substancji chemicznych to:

alfa-hydroksykwas (AHA)

beta hydroksykwas (BHA)

retinol.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania AHA, BHA i retinolu, ponieważ będą one zbyt ostre dla skóry.

Czym złuszczać?

Myjka do twarzy

Używanie myjki jest dobrym rozwiązaniem dla osób o bardziej wrażliwej skórze. Weź zwykłą myjkę i zwilż ciepłą wodą, a następnie delikatnie pocieraj skórę małymi kółkami. Oczyszczanie twarzy przed złuszczaniem może być również korzystne, ponieważ powoduje to otwarcie porów skóry.

Naturalna gąbka

Naturalna gąbka może pomóc pozbyć się martwych komórek skóry na twarzy. Zwilż i wykręć gąbkę, a następnie rób małe okrągłe ruchy, aby złuszczać twarz. Staraj się nie wywierać zbyt dużego nacisku na skórę, ponieważ może to powodować podrażnienie. Lekkie ruchy powinny z łatwością pozwolić pozbyć się martwych komórek skóry.

Peeling do twarzy

Peelingi złuszczające są popularnym sposobem na pozbycie się martwych komórek skóry z twarzy. Mogą one jednak uszkadzać skórę, ponieważ składniki mogą powodować mikrourazy i podrażnienia. Unikaj produktów, które zawierają twarde cząstki, które się nie rozpuszczają, takich jak łupiny orzechów.

Peelingi wykonane z soli lub cukru łatwo rozpuszczają się i są delikatne dla skóry. Jednak nadal należy używać ich ostrożnie i nie częściej niż raz w tygodniu. Na ogół nie są odpowiednie dla osób o wrażliwej lub suchej skórze.

AHA

Działanie AHA polega na rozpuszczeniu wierzchniej warstwy skóry i odsłonięciu nowych komórek skóry pod nią. Użyj AHA, aby zmniejszyć pory lub zmniejszyć widoczność drobnych zmarszczek. Kwas glikolowy jest najczęściej stosowanym AHA.

BHA

BHA penetruje pory, aby je odblokować i jest bardziej odpowiednie dla tłustych i mieszanych rodzajów skóry. Kwas salicylowy jest najpopularniejszym BHA, a lekarze używają go w leczeniu trądziku.

Retinol

Retinol jest formą witaminy A, którą ludzie używają do pielęgnacji skóry. Jest to silny złuszczający środek chemiczny, który można zastosować w leczeniu trądziku. Retinol może powodować stany zapalne, więc osoby z wypryskami, łuszczycą lub trądzikiem różowatym powinny go unikać.

Złuszczanie naskórka z ciała

Do złuszczania naskórka z ciała poleca się stosowanie rękawicy, która umożliwia wcieranie peelingów w skórę, co usprawnia ich wchłanianie. Dobre efekty przynosi także szczotkowanie ciała z wykorzystaniem szczotek. Ich zaletą jest poprawienie krążenia krwi w skórze, zmniejszenie cellulitu oraz poprawienie jędrności skóry.

Do złuszczania naskórka z ciała warto stosować nie tylko peelingi, ale też żele złuszczające czy pasty, które znajdziemy w dobrych drogeriach. Po złuszczaniu należy dobrze nawilżyć skórę, by przyspieszyć jej odnowę.

Domowe peelingi

Aby usunąć martwą warstwę naskórka, możemy sięgnąć też po domowe kosmetyki. Proste peelingi przygotujemy z cukru lub z fusów kawy. Warto dodać do nich odrobinę oliwy z oliwek, oleju kokosowego albo innego tłuszczu (sprawdza się też masło shea), by dodatkowo nawilżyć skórę. Taki peeling może skutecznie złuszczać naskórek, działając równie dobrze jak kosmetyk drogeryjny. Zaletą peelingów zawierających kawę jest to, że pozwalają nie tylko usunąć martwy naskórek, ale też poprawiają krążenie krwi. Taki peeling zmniejsza cellulit i poprawia wygląd ud oraz brzucha.

Czytaj też:

Nie stosujesz zimą kremu przeciwsłonecznego? Możesz żałować