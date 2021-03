Eksperci: Osoby zaszczepione mogą przebywać w swoim towarzystwie bez maseczek

Osoby, które zostały zaszczepione dwoma dawkami szczepionki przeciw COVID-19 mogą gromadzić się w swoim towarzystwie bez konieczności noszenia maseczek – ogłosiła agencja wchodząca w skład Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej.

„Możecie nie nosić maseczek, ale tylko wśród innych zaszczepionych”

Co jednak ważne, to samo zalecenie mówi o tym, by osoby zaszczepione nadal nosiły maseczki w towarzystwie osób, które jeszcze szczepienia nie otrzymały. Powinny także unikać dużych zgromadzeń. Jak zaznaczyła bowiem dyrektor CDC Rochelle Walensky, choć dostępne szczepionki przeciw COVID-19 pomagają zwalczyć pandemię, żadna z nich nie jest idealna, nadal istnieje niewielka szansa, że ktoś, kto został zaszczepiony, może zachorować. Co więcej, nie wiadomo jeszcze do końca, jak skuteczne są szczepionki w walce z mutacjami SARS-CoV-2, a człowiek zaszczepiony nadal może – choć w mniejszym stopniu niż przed otrzymaniem szczepionki – zarażać innych.

CDC zależało na podkreśleniu, że szczepienie – oprócz oczywistych korzyści zdrowotnych – daje również inne – społeczne. Choć więc nadal warto nosić maseczki, można czuć się niemal w pełni bezpiecznie wśród innych zaszczepionych. Co więcej, zaszczepieni zyskali również inne przywileje, takie jak m. in. brak konieczności przebywania na kwarantannie po kontakcie z chorą osobą lub po powrocie z zagranicy.

Wytyczne te będą się zmieniać wraz z liczbą zaszczepionych osób. Jak podkreśliła dyrektor CDC, jej również zależy na jak najszybszym powrocie do normalności.

