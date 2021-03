Masz alergię i często czujesz ogromne zmęczenie? Oto możliwe wyjaśnienie

99999999999999imlii,pJak zaznacza dr Catherine Monteleone, alergolog-immunolog z Rutgers Robert Wood Johnson Medical School, zmęczenie towarzyszące alergii to bardzo częsta dolegliwość. Może przybierać formę „zwykłego” braku sił lub nawet mgły mózgowej, gdy nie jest się w stanie skupić myśli.

Dlaczego przez alergię czujesz się zmęczony?

Przyczyn może być kilka, mogą też wszystkie występować jednocześnie.

Nie oddychasz dobrze

Przez nieustający katar oddychasz gorzej niż zazwyczaj, więc i organizm musi wykonać więcej pracy, by normalnie funkcjonować, co z kolei może zmęczyć. To więc pierwsza z możliwych przyczyn alergicznego braku sił, jak zaznacza dr Purvi Parikh, lekarz medycyny, alergolog i immunolog z Allergy&Asthma Network.

Twój organizm wykazuje silną reakcję immunologiczną

Alergie powodują stany zapalne organizmu, a organizm na wywołanie tej reakcji zużywa sporo energii i zasobów. Ponadto, wydzielana podczas reakcji alergicznej histamina również może powodować zmęczenie.

Masz problemy ze snem

Sezonowe alergie zwykle powodują przekrwienie błony śluzowej nosa, a to z kolei uniemożliwia zdrowy i spokojny sen przez odpowiednią ilość czasu.

Niektóre leki przeciwalergiczne powodują zmęczenie

Niektóre z leków antyhistaminowych pierwszej generacji, takie jak difenhydramina blokują receptory histaminy w organizmie. Kiedy leki docierają do mózgu, mogą powodować senność. Dlatego pacjentom zaleca się stosowanie leków drugiej generacji, takich jak cetyryzyna. Nie działają uspokajająco i nie wywołują zmęczenia.

Czytaj też:

Alergolog, lekarz od chorób alergicznych