Jak i czym czyścić wannę? Odpowiada chemiczka

Dlaczego? Substancje znajdujące się w gotowych środkach nie tylko wdychamy, ale i zjadamy, mogą też one – jak w przypadku kąpieli w wannie – wnikać przez skórę. I choć pozornie są to tylko minimalne ilości i większość z nas tego nie odczuje, to gdyby zebrać wszystkie substancje, na działanie których jesteśmy narażeni w ciągu dnia, zebrałoby ich się dużo. Pierzemy ubrania, myjemy naczynia w sztucznych środkach, spryskujemy nimi powierzchnie.

Jeśli chodzi konkretnie o preparaty do mycia wanny, mleczka do czyszczenia zawierają takie składniki jak podchloryn sodu, fosforany, sztuczne aromaty, a także 1,2-benzisothiazolin-3-on, mogący powodować reakcje alergiczne. Lepiej więc unikać wystawiania się na działanie ich wszystkich.

Przepis na domowy płyn, usuwający osady z kamienia i mydła

Sylwia Panek proponuje więc przepis na domowy płyn, który pomoże usunąć osady z wanny. W jego skład wchodzą:

woda

ocet



dowolny olejek eteryczny

Wystarczy wymieszać ocet i wodę w równych proporcjach, a jeśli osad jest duży, dodać więcej octu. Z kolei kilka kropli olejku eterycznego pozwoli zniwelować zapach ale także dodać płynowi dodatkowych mocy. Takie działanie ma olejek z drzewa herbacianego, który warto stosować, gdy w łazience pojawi się pleśń.

Przepis na domowe mleczko czyszczące

Sylwia Panek podała także przepis na domowe mleczko czyszczące. W jego składzie powinny się znaleźć:

100 ml wody

soda oczyszczona

10 g szarego mydła

Szare mydło zetrzyj na tarce, a następnie rozpuść w gorącej wodzie. Kiedy substancja ostygnie, dodawaj systematycznie sodę oczyszczoną, aż uzyskasz konsystencję mleczka. Do mleczka również możesz dodać olejek eteryczny i wykorzystać je także w trakcie sprzątania kuchni, ponieważ dobrze usuwa tłuszcz i przypalenia.

instagramCzytaj też:

Czym czyścić piekarnik? Chemiczka odpowiada, że najlepsze są domowe sposoby