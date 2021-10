Nie wyrzucaj wyciśniętych cytryn! Zdziwisz się, co można z nich zrobić

Cytryna to nie tylko smaczny i zdrowy dodatek do napojów i potraw. Jest wprost nieoceniona, jeśli chodzi o przygotowanie z niej naturalnych, domowych środków czyszczących. Podpowiadamy, jak wykorzystać zużyte cytryny. Ekologicznie, naturalnie i w duchu zero waste.

Umyj cytryną zlew i kuchenkę

Połówkami wyciśniętych cytryn wyszorujesz zlew i kuchenkę. Wystarczy mocno przetrzeć cytryną powierzchnie, a potem spłukać lub wytrzeć wilgotną szmatką. Jeśli zabrudzenia są duże, a na kuchence są zaschnięte resztki, posyp powierzchnię sodą oczyszczoną, a potem szoruj cytryną. W ten sam sposób możesz umyć także wannę.

Wyczyść deski do krojenia

Resztki cytryn sprawdzą się także przy czyszczeniu desek do krojenia i zadziałają bakteriobójczo. Deskę mocno przetrzyj wewnętrzną stroną owocu. Zostaw na 15 minut, a następnie spłucz ciepłą wodą.

Odśwież lodówkę i kuchenkę mikrofalową

Cytryna zabija nieświeży zapach. Aby odświeżyć kuchenkę mikrofalową, zalej w naczyniu resztki cytryny wodą i podgrzewaj kilka minut w mikrofali. Cytryny powinny być przykryte wodą. Aby zrobić domowy pochłaniacz brzydkich zapachów w lodówce, kawałki skórki cytrynowej zmieszaj z sodą oczyszczoną. Taką mieszankę wystarczy wstawić do lodówki na dobę.

Zrób domowy środek do czyszczenia szyb

Wrzuć zużyte cytryny do słoika i zalej octem. Odstaw na ok. 2 tygodnie. Zlej płyn, dolej tyle samo wody. Przelej do butelki z atomizerem i używaj jako środka do czyszczenia szyb. Taki domowy płyn doskonale sprawdzi się także do mycia kabiny prysznicowej.

Dlaczego warto stosować domowe środki czyszczące

Tu nie chodzi tylko o kwestie związane z dbałością o środowisko. To także kwestia naszego zdrowia. Kupne detergenty zawierają często silne, aktywne substancje, które mogą podrażniać skórę, oczy, wywoływać alergie, ich opary mogą podrażnić drogi oddechowe. Ale jest jeszcze jeden argument, równie istotny: pieniądze. Domowe środki czyszczące to ogromna oszczędność. Nawet jeśli do resztek cytryn dodasz ocet czy sodę oczyszczoną, to są to jedne z najtańszych produktów.

