NFZ: nawet 2 mln Polaków bez ubezpieczenia zdrowotnego

W odpowiedzi na interpelację poselską Marceliny Zawiszy z Lewicy Razem wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przekazał dane Narodowego Funduszu Zdrowia, z których wynika, że ok. dwóch milionów Polaków nie ma ubezpieczenia zdrowotnego. Jak powiedział, dokładna liczba osób, które nie są ubezpieczone, jest trudna do ustalenia.

„Część członków rodziny jest zgłaszanych do ubezpieczenia dopiero w momencie konieczności skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej” - wskazał wiceminister zdrowia w odpowiedzi na interpelację posłanki Lewicy.

Z czego wynikają rozbieżności

Oszacowanie dokładnej liczby osób bez ubezpieczenia wymagałoby uwzględnienia migracji mieszkańców Polski poza jej granice. Część osób, która nie posiada statusu ubezpieczonego, ma podstawę do jego uzyskania, ale nie dopełnia formalnych warunków.

Zgodnie z danymi gromadzonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (CWU), według stanu na koniec 2021 r. ponad 35,9 mln (35 962 tys.) osób miało status osób posiadających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Główny Urząd Statystyczny szacuje jednak, że w Polsce żyje 38,2 mln osób, co oznacza, że prawo do świadczeń zdrowotnych ma ok. 94 proc. ludności.

Powszechny i równy dostęp do ochrony zdrowotnej jest zapisany w Konstytucji RP

W Konstytucji RP jest zapisany powszechny i równy dostęp do ochrony zdrowotnej, niezależnie od sytuacji materialnej obywatela. „Tymczasem przepisy gwarantują jedynie leczenie ratujące życie, a osoba bez ubezpieczenia, u której lekarz zdiagnozuje nowotwór, musi zapłacić za pobyt w szpitalu i zabiegi. W związku, z czym rezygnuje z leczenia” - wskazała Marcelina Zawisza, z Lewicy Razem w rozmowie z dziennikiem Rzeczpospolita.

Zwolnienie z pracy to również utrata ubezpieczenia zdrowotnego

Utrata pracy, statusu osoby bezrobotnej czy też zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej, powodują utratę ubezpieczenia zdrowotnego. Wiąże się to bezpośrednio z brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych w ramach NFZ. Ubezpieczenie zdrowotne wygasa po 30 dniach od momentu rozwiązania umowy.

