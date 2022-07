Ta grupa krwi zwiększa ryzyko demencji. Badania są jednoznaczne

Grupa krwi może wpływać na kondycję zdrowotną, a także na występowanie różnych schorzeń i chorób. Od dawna trwają badania nad tym, która grupa krwi jest najzdrowsza i która może chronić przed chorobami cywilizacyjnymi. Do tej pory naukowcy doszli do wniosku, że najkorzystniejsza może być grupa B, która ma na krwinkach antygen B. Może ona nie tylko wpływać na większą odporność, ale także chronić przed rozwojem chorób sercowo-naczyniowych.

Wiemy już jednak, że tak jak niektóre grupy krwi mogą przyczyniać się do zwiększenia odporności na niektóre schorzenia, tak inne mogą ją obniżać. Według badań przeprowadzonych na ponad 30 tysiącach ludzi i opublikowanych w czasopiśmie „Neurology®”, pewna grupa krwi może znacznie podnosić ryzyko wystąpienia demencji. Nawet o 80 procent.

Grupa krwi a demencja

Wspomnianą grupą jest AB, najrzadziej występująca grupa krwi, którą posiada jedynie około 8 procent ludzi. „AB to najmniej powszechna grupa krwi, występująca u około 4 procent populacji USA. Osoby z krwią AB były o 82 procent bardziej narażone na problemy z myśleniem i pamięcią, które mogą prowadzić do demencji niż osoby z innymi grupami krwi” – czytamy w „Neurology®”.

Jak wynika z danych, przyczyną, dla której osoby z grupą krwi AB są dużo mocniej narażone na występowanie demencji, jest czynnik VIII, białko, biorące udział w procesie krzepnięcia krwi. Wysoki poziom czynnika VIII może o 24 procent podnosić ryzyko wystąpienia problemów z pamięcią czy logicznym myśleniem.

Czynniki ryzyka wystąpienia demencji

Demencja może rozwijać się również na skutek innych czynników. Sprzyjają jej choroby układu krążenia, a także wysoki poziom cholesterolu, który powoduje odkładanie się w naczyniach krwionośnych i tętnicach tzw. blaszki miażdżycowej. Zbyt duży poziom cholesterolu całkowitego i złego cholesterolu LDL najczęściej jest efektem nieprawidłowej diety i złego trybu życia. Spożywanie tłustych potraw bogatych w tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, a także fast foodów czy alkoholu przyczynia się do wzrostu poziomu cholesterolu we krwi.

Nadmiar złego cholesterolu staje się przyczyną miażdżycy. Jest to choroba, która przyczynia się do zwężenia światła w naczyniach i pogorszenia przepływu krwi. Może również doprowadzić do powstawania zatorów lub nawet udaru mózgu.

Do czynników ryzyka wystąpienia demencji zaliczają się również choroby sercowo-naczyniowe np. nieleczone nadciśnienie tętnicze. W grupie zagrożonych wystąpieniem demencji są także osoby otyłe, które prowadzą niezbilansowany tryb życia.

Czytaj też:

Co najbardziej rujnuje zdrowie po 60–tce?