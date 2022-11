Domowe sposoby na zdrowy układ pokarmowy. Ogranicz groch, kalarepę i smażone potrawy

Do najczęściej popełnianych błędów dietetycznych, które mogą się przekładać na dolegliwości ze strony układu pokarmowego należą dość częste posiłki obfitujące w tłuszcz (takimi są na przykład dania typu hamburgery, frytki, czy kotlety schabowe) oraz żywność wysoko przetworzona (na przykład zupy czy sosy typu instant). Kolejnym bolesnym błędem żywieniowym jest objadanie się.

Główne grzechy żywieniowe Polaków

– Wśród młodych i dorosłych coraz częściej można zaobserwować dolegliwości czynnościowe, czyli bóle brzucha, biegunki czy zaparcia. Często jest to wynik niezdrowego stylu życia, ale duży wpływ ma na to również przemysł spożywczy, ponieważ znaczna część produktów na rynku jest przetworzona i poprawiana chemicznie. Wśród głównych „grzechów” żywieniowych Polaków możemy wymienić właśnie m.in. nadmierne spożywanie tego typu produktów, przy jednoczesnym niedoborze warzyw i owoców. Powinniśmy przyjmować też więcej wody, a mniej napojów z dużą zawartością cukru. Na układ trawienny, a w szczególności wątrobę i trzustkę destrukcyjnie wpływa też wysokoprocentowy alkohol – tłumaczy dr Grzegorz Naprawa, specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii ze Szpitala im. Matki Teresy z Kalkuty w Drawsku Pomorskim, Grupa American Heart of Poland.

Sposoby na zdrowy układ pokarmowy

Jedz powoli – dokładnie gryź i przeżuwaj pokarmy.

Jedz często – 4-5 razy dziennie, ale małe porcje. W przerwach nie jedz NIC, możesz pić wodę czy herbatę.

Jeśli masz problemy ze wzdęciami, odbijaniem, wiatrami unikaj lub ograniczaj produkty, które wzmagają powstawanie gazów w przewodzie pokarmowym. Niewskazane są: fasola, groch, cebula, kapusta, kalarepa, czosnek, potrawy obfite w tłuszcz, a także słodycze: czekolada, cukierki, ciastka w czekoladzie. Ogranicz w diecie liczbę jaj.

W razie biegunek uważaj na pokarmy bogate w błonnik: pieczywo razowe, grube kasze i owoce, w razie zaparć – jedz ich więcej.

Dla zdrowia układu pokarmowego lepiej jeść potrawy gotowane i pieczone niż smażone.

Odstaw napoje gazowane.

Unikaj alkoholu – wzmaga fermentację, a co za tym idzie – wydzielanie gazów w przewodzie pokarmowym, przyczynia się do rozwoju nowotworów.

Zrezygnuj z produktów przetworzonych, barwionych i konserwowanych, gumy do żucia oraz ostrych przypraw.

