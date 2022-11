Swędzą cię stopy? To może być objaw poważnej choroby

Swędzenie stóp to objaw, który tylko z pozoru może nie wydawać się niepokojący. Może być jednak spowodowany podwyższonym poziomem ALP, soli żółciowych czy innymi kwestiami powiązanymi ze zdrowiem wątroby.

Co ma swędzenie stóp do wątroby?

Wątroba nie boli, ale schorzenia teg narządu mogą dawać wiele innych sygnałów. Jednym z nich jest świąd skóry. Świąd występuje głównie na stopach (ale nie tylko). Jak przypomina serwis Medonet, ten objaw nierzadko wiąże się z cholestazą, czyli zaburzeniami wydzielania żółci. Jest to charakterystyczny stan między innymi dla takich schorzeń wątroby, jak kamienie żółciowe, pierwotna marskość żółciowa wątroba, polekowe uszkodzenie wątroby czy przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C. Swędzenie w schorzeniach wątroby nierzadko wynika z podwyższonego poziomu soli żółciowych oraz parametrów ALP i LPA. LPA wpływa na wiele funkcji komórkowych, natomiast sole żółciowe gromadzą się pod skórą, co może powodować świąd.

Aby móc stwierdzić lub wykluczyć którąkolwiek z chorób, zgłoś się do lekarza, który zleci odpowiednie badania diagnostyczne. Sam świąd jest uciążliwym objawem, który może znacząco wpływać na jakość życia, w tym komfort snu, dlatego (niezależnie od przyczyny) warto też stosować środki doraźne, które go złagodzą.

Świąd skóry może świadczyć o innych chorobach

Jeśli świąd skóry jest dokuczliwy i nie ustaje, nie lekceważ go. Może być sygnałem nie tylko schorzeń wątroby, ale i innych poważnych chorób, m.in. półpaśca, cukrzycy, niewydolności nerek, białaczki, niedokrwistości wywołanej niedoborem żelaza czy stwardnienia rozsianego. Może także sygnalizować stany lękowe czy depresję.

Czytaj też:

Domowe sposoby na zdrowy układ pokarmowy. Ogranicz groch, kalarepę i smażone potrawyCzytaj też:

Używasz tej przyprawy? Uważaj, może uszkodzić ci wątrobę