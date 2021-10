Kamica pęcherzyka żółciowego – czym jest choroba nawet 1/5 populacji?

Pęcherzyk żółciowy (woreczek żółciowy) to jeden z organów, które tworzą układ pokarmowy człowieka. Odpowiada on za magazynowanie oraz zagęszczanie niezbędnej w procesie trawienia żółci. Na skutek działania różnych czynników w pęcherzyku żółciowym oraz w przewodzie pęcherzykowym mogą tworzyć się złogi, które doprowadzają do pojawienia się bolesnych dolegliwości.

Co to jest pęcherzyk żółciowy?

Pęcherzyk żółciowy jest organem, który uczestniczy w procesie trawienia tłuszczów. Magazynuje on i zagęszcza wytwarzaną w wątrobie żółć. Kształtem przypomina gruszkę i jest połączony z dwunastnicą oraz wątrobą. Budowa woreczka żółciowego uwzględnia szyjkę, trzon oraz dno, a także przewód pęcherzykowy. Organ ten jest stosunkowo niewielki, bo ma jedynie około 10 cm długości, jednak spełnia bardzo ważne funkcje. Dzięki pęcherzykowi żółciowemu może zachodzić proces emulgacji tłuszczów.

Choroby pęcherzyka żółciowego oraz innych organów układu pokarmowego mogą przez długi czas przebiegać bezobjawowo i są związane m.in. ze stosowaną dietą.

Dolegliwości ze strony pęcherzyka żółciowego najczęściej pojawiają się u osób w średnim wieku oraz seniorów. Schorzenie to częściej diagnozowane jest u płci żeńskiej. Na skutek nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem organizmu w pęcherzyku żółciowym mogą tworzyć się złogi – kamienie żółciowe – o różnym składzie chemicznym. Powstają one m.in. z cholesterolu, barwników żółciowych, jonów wapniowych, a także białek, czyli związków, które naturalnie występują w produkowanej przez wątrobę żółci. Proces tworzenia się kamieni żółciowych inicjują różne zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu.

Kamica pęcherzyka żółciowego – objawy

Objawy kamicy pęcherzyka żółciowego nie zawsze są specyficzne. Początkowo o chorobie może świadczyć jedynie dość szybko przemijający dyskomfort w jamie brzusznej, który pojawia się po obfitym posiłku. Gdy dojdzie do zaburzenia drożności przewodu pęcherzykowego, pojawia się ostry, kłujący ból, który wskazuje na kolkę żółciową. Ból zlokalizowany jest w nadbrzuszu i może promieniować pod łopatkę oraz do ramienia, a także prawego podżebrza. Atakowi kolki żółciowej mogą towarzyszyć mdłości, wymioty, osłabienie, gorączka lub stan podgorączkowy, a także zlewne poty i dreszcze.

W leczeniu niepowikłanej kamicy żółciowej stosowane są odpowiednie leki przeciwbólowe, rozkurczowe oraz środki, które pozwalają rozpuścić kamienie żółciowe. W przypadku braku efektów leczenia oraz powikłań związanych z kamicą żółciową może być konieczna operacja pęcherzyka żółciowego.

Kamica pęcherzyka żółciowego – przyczyny

Kamienie w pęcherzyku żółciowym lub przewodach żółciowych przez długi czas mogą nie wywoływać żadnych objawów chorobowych. Choroba zwykle ujawnia się nagle i może mieć różną postać. Wyróżniamy niepowikłaną i powikłaną kamicę żółciową. W jednym i drugim przypadku typowym objawem jest kolka żółciowa. Pojawia się ona na skutek zaburzenia drożności przewodu pęcherzykowego oraz przemieszczania się złogów w przewodzie pęcherzykowym i pęcherzyku żółciowym.

W przypadku powikłanej kamicy pęcherzyka żółciowego może dojść do zatkania przewodu pęcherzykowego, co prowadzi m.in. do stanu zapalnego w obrębie pęcherzyka żółciowego. Najczęstszą przyczyną kamicy pęcherzyka żółciowego są tzw. kamienie cholesterolowe, które tworzą się na skutek m.in. zbyt wysokiego poziomu cholesterolu i trójglicerydów we krwi.

Kamica pęcherzyka żółciowego jest schorzeniem uciążliwym i bolesnym, do którego rozwoju mogą się przyczynić m.in.:

uwarunkowania genetyczne,

wiek oraz płeć,

infekcje i inne nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem dróg żółciowych,

czynniki hormonalne,

choroby przewlekłe,

niektóre ze stosowanych leków,

sposób odżywiania,

nagła utrata masy ciała,

zaburzenia odżywiania,

wysoki poziom cholesterolu,

wysoki poziom trójglicerydów.

