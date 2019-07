Masz nadwagę? Twój mózg szybciej się zestarzeje

Problem otyłości występuje w wielu miejscach na świecie, także w Polsce. Powszechnie wiadomo, że wysoki wskaźnik BMI jest znaczącym czynnikiem ryzyka wielu problemów zdrowotnych, w tym rozwijających się stanów metabolicznych, takich jak cukrzyca, a także problemów sercowo-naczyniowych. To najczęściej w kontekście tych chorób mówi się o konieczności zgubienia zbędnych kilogramów. Jednak najnowsze badania rzucają nowe światło na problem nadwagi i otyłości w starszym wieku.

Nadwaga i otyłość brzuszna a sprawność umysłowa

Naukowcy z Miller School of Medicine na University of Miami na Florydzie postanowili to sprawdzić. Do swoich testów zaprosili 1,289 osób, których wiek wynosił średnio 64 lata. Na początku badacze mierzyli BMI uczestników, a także obwody talii:

346 osób miało BMI poniżej 25 lat, co oznacza zdrową wagę,



571 uczestników miało BMI w zakresie od 25 do 30, co spowodowało, że znaleźli się w kategorii „nadwaga”,



372 osoby miały BMI 30 lub wyższe, co oznacza otyłość.



Wśród uczestników ze zdrowymi BMI, z których 54 proc. stanowiły kobiety, średni obwód talii wynosił 33 cale. Wśród uczestników z nadwagą, z których 56 proc. stanowiły kobiety, średni pomiar wynosił 36 cali. Wreszcie, wśród osób z otyłością, które obejmowały 73 proc. kobiet, średni obwód talii wynosił 41 cali.

Masa ciała a przerzedzenie istoty szarej mózgu

Podczas oceny kontrolnej, po średnio 6 latach, zespół przeprowadził wśród uczestników skanów MRI, aby mierzyć między innymi ich grubość korową i całkowitą objętość mózgu. Okazało się, że ludzie z większymi obwodami talii i wyższym BMI byli bardziej narażeni na przerzedzenie w obszarze kory mózgu, co oznacza, że ​​otyłość jest związana ze zmniejszoną istotą szarą mózgu. Naukowcy łączą przerzedzenie kory ze spadkiem funkcji poznawczych, które z kolei wiążą się z większym ryzykiem demencji.

Zależność była szczególnie widoczna u osób poniżej 65. roku życia, co może potwierdzać, że słabe wskaźniki zdrowotne w średnim wieku mogą zwiększać ryzyko starzenia się mózgu i problemy z pamięcią i umiejętnościami myślenia w późniejszym życiu. Wyniki tych badań są jednak optymistyczne, ponieważ masa ciała jest czynnikiem, na który mamy wpływ.

Naukowcy podkreślają jednak, że konieczne są dalsze analizy, które pozwolą dokładnie wskazać mechanizmy tego procesu. Badania zostały opublikowane w czasopiśmie Neurology.

