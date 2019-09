Mężczyzno, idź na mammografię! Też możesz mieć raka piersi

Diagnoza raka piersi u mężczyzn zwykle następuje później niż u kobiet. Jest to problemem, ponieważ wczesne rozpoczęcie leczenia raka piersi zwiększa możliwości terapii i poprawia rokowania.

Mammografia dla mężczyzn?

Badanie opublikowane w czasopiśmie „Radiology” sugeruje korzyść z badania przesiewowego mężczyzn z grupy wysokiego ryzyka w postaci potencjalnego uratowania życia. Naukowcy dokonali przeglądu wyników badań mammograficznych u 1869 mężczyzn z okresu między 2005 a 2017 rokiem. W tym czasie za pomocą mammografii wykryto 2304 zmian piersi.

Spośród 149 zmian, które zostały poddane biopsji 41 było rakowych. Większość tych nowotworów wykryto zanim zdążyły rozprzestrzenić się na węzły chłonne, co ułatwia leczenie i zwiększa szanse przeżycia.

Naukowcy potwierdzają jednak kilka ograniczeń badania. Zwracają też uwagę na potrzebę przeprowadzenia kolejnych badań w celu potwierdzenia wyników i przedstawienia konkretnych zaleceń.

Którzy mężczyźni są w grupie wysokiego ryzyka?

American Cancer Society szacuje, że w samych Stanach Zjednoczonych około 2670 mężczyzn otrzyma diagnozę raka piersi w 2019 roku. Około 500 z nich umrze z powodu choroby.

W badaniu najbardziej znaczącym czynnikiem ryzyka dla mężczyzn była osobista historia raka piersi. Innymi znaczącymi czynnikami ryzyka było pochodzenie, mutacje genetyczne związane z rakiem piersi oraz wywiad rodzinny dotyczący raka piersi pierwszego stopnia.

Kellie Bedenbaugh jest technologiem w Centrum Zdrowia Piersi Uniwersytetu Augusta w Gruzji. Powiedziała, że ważne jest, aby znali historię swojej rodziny, robili samobadania i zgłaszali zmiany lekarzom. Muszą także zrozumieć, że mammografia jest nie tylko dla kobiet, jest względnie bezbolesna i może pomóc uratować ci życie.

Czy mammografia mężczyzn różni się od kobiecej?

Mammografia mężczyzn jest często dokładniejsza dlatego, że mężczyźni nie mają tak dużo tkanki gruczołowej ani innych zmian, które mogą prowadzić do zaburzeń wyników.

Nie ma różnicy w sposobie wykonywania mammografii u mężczyzn. W niektórych ośrodkach wykonuje się mammografię trójwymiarową u wszystkich pacjentów. Dlatego radiolog ma standardowe cztery obrazy plus obrazy 3D, które dzielą obraz tkanki na milimetrowe plastry. Może skanować tkankę piersi i lepiej określać pożądane parametry.

Niektórzy mężczyźni mogą niechętnie poddawać się mammografii, ponieważ uważają, że rak piersi jest „chorobą kobiet”, lub słyszą historie, że jest to bolesne. Na szczęście nowe technologie pozwalają wykonywać mammografie, które nie są uciążliwe dla większości pacjentów, a wykonanie pojedynczego obrazu trwa zaledwie 5 sekund.

Naukowcy mówią, że mammografia nie jest badaniem doskonałym, ale jest w stanie wykryć zwapnienia i nawet niewielkie zmiany w tkance, których ultradźwięki i rezonans magnetyczny mogą nie pokazać, choć badania te są wykonywane obok mammografii, jeśli radiolog tak zaleci. Proponują, by badać piersi co 6 do 12 miesięcy.

