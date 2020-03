O tym, jak bieganie może stać się niezdrową obsesją

Bieganie jest jedną z najpopularniejszych rekreacyjnych aktywności sportowych. W Stanach Zjednoczonych jest około 49,5 miliona aktywnych biegaczy, zgodnie z raportem z 2019 roku wydanym przez Sports & Fitness Industry Association. Podczas gdy bieganie może przynieść wiele ogólnych korzyści dla twojego organizmu – od układu sercowo-naczyniowego po zdrowie psychiczne – obsesyjne, niekontrolowane podejście do biegania może stanowić poważne ryzyko. Nowe badanie dotyczyło wzrostu obrażeń fizycznych, które mogą wynikać z uzależnienia od biegania.

Badanie dotyczące kontuzji

W ramach badania opublikowanego w International Journal of Environmental Research and Public Health zespół badawczy pod kierunkiem dr. Profesora dr. Jana de Jonge'a z University of South Australia przeprowadził ankietę wśród 246 rekreacyjnych biegaczy w Holandii, w wieku od 19 do 77 lat. Badacze chcieli sprawdzić, jak psychiczne nastawienie danej osoby do sportu wpływa na ryzyko kontuzji związanych z bieganiem. Wyniki?

Ci, którzy twierdzili, że są „obsesyjnymi biegaczami”, częściej byli narażeni na kontuzję biegową niż umiarkowani pasjonaci tego sportu. Ci, którzy byli „umiarkowanymi biegaczami”, wcześniej zwracali uwagę na możliwe urazy.

„Większość urazów związanych z bieganiem doznaje się w wyniku przetrenowania i ignorowanie oznak kontuzji, jedynie z powodu obsesyjnej pasji biegania”, powiedział Jan de Jonge w komunikacie prasowym. Badanie wykazało, że starsi biegacze byli w stanie oddzielić się mentalnie od biegania znacznie łatwiej niż osoby w wieku od 20 do 34 lat. Kobiety biegacze również częściej doznały kontuzji niż mężczyźni.

Czytaj także:

Jak bieganie wpływa na nasz organizm?

Ryzyko obrażeń w bieganiu

Według Mayo Clinic na szczycie listy znajdują się złamania naprężeniowe lub drobne pęknięcia kości, które są spowodowane przez nadmierną i powtarzalną siłę nacisku. „Pacjenci mogą mieć złamania bioder, piszczeli lub stóp, które mogą wystąpić z powodu zbyt dużej liczby treningów. Kontuzje częściej występują u młodszych kobiet” – powiedział dr Brian Feeley, profesor medycyny sportowej i chirurgii z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco. Profesor dodał, że osoby uzależnione od biegania i ćwiczeń są również narażone na zaburzenia nastroju i odżywiania.

Dr Cordelia W. Carter, chirurg ortopeda i dyrektor Centrum Zdrowia Sportu Kobiet w NYU Langone Health Carter twierdzi, że szczególnie trudnym obrażeniem w bieganiu są złamania naprężeniowe. Nie raz kierują biegacza na salę operacyjną, gdzie zostaną umieszczone śruby w biodrze, aby zapobiec całkowitemu złamaniu. Mówi, że ludzie, którzy mają uzależnienie od biegania, mają trudności z wycofaniem się do zwykłego trybu życia – pozostawiając obrażenia bez leczenia i ryzykując pogarszanie się ich z czasem.

Czytaj także:

Canicross, czyli bieganie z psem. Jak ćwiczyć, żeby nie doznać urazu?