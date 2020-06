Jak naprawdę powinna wyglądać wizyta u lekarza? Wyjaśniamy, jakie pytania warto zadać

Jeśli często widujesz lekarzy, dobrym pomysłem jest utworzenie wyznaczonego miejsca na notatki medyczne, niezależnie od tego, czy jest to notatnik, czy folder w aplikacji na telefonie. Kilka kluczowych punktów do omówienia z lekarzem:

problemy zdrowotne, z którymi masz do czynienia

jak te problemy wpływają na twoje codzienne funkcjonowanie

co już zrobiłeś, by poradzić sobie z tymi problemami (domowe sposoby)

poprzednia opieka medyczna, którą miałeś

co chcesz osiągnąć podczas tego spotkania

To ostatnie jest szczególnie ważne, ponieważ nie zawsze jest jasne dla lekarzy, czego oczekujemy. Szukasz zmiany leku? Strategii radzenia sobie z objawami? Diagnozy? Uwzględnienie tego w notatkach może pomóc ci pozostać na bieżąco podczas spotkania.

O co możesz zapytać lekarza?

Oprócz robienia notatek na temat tego, o czym chcesz porozmawiać, warto poświęcić trochę czasu na zastanowienie się, jakie pytania możesz zadać swojemu lekarzowi. Oto kilka wskazówek na początek:

Odnośnie leków:

Czego mam się spodziewać po przyjmowaniu leków?

Jakie są potencjalne skutki uboczne?

Czy powinienem umówić się na spotkanie kontrolne, jeśli lek nie zadziała?

Jeśli lekarz sugeruje dalsze badania:

Co mogą wykazać badania? Czego nie mogą wykazać?

Kiedy wyniki będą dostępne?

Co, jeśli badania niczego nie wykażą?

Jeśli lekarz postawił diagnozę:

Jak mogę dowiedzieć się więcej o tej diagnozie?

Jakie inne diagnozy zostały wykluczone?

Czy to postępuje? Jakie mam perspektywy?

Czy jesteśmy pewni tej diagnozy? Czy może być to inna choroba?

Priorytetyzuj swoje obawy

Jeśli masz kilka problemów medycznych do rozwiązania w trakcie wizyty, przygotuj się na możliwość, że nie będziesz miał czasu na rozmowę o nich wszystkich. Może to pomóc w ustaleniu ich priorytetów. Wybierz jeden problem, który jest najbardziej uciążliwy lub niepokojący. Na początku wizyty wyjaśnij swojemu lekarzowi: „Mam dziś trzy kwestie do omówienia, jeśli mamy czas. Najważniejsze to X, następnie Y, a następnie Z”. Dzięki temu lekarz może uporządkować wizytę, aby była jak najbardziej pomocna. Jeśli nie dotrzesz do wszystkiego w wyznaczonym czasie, zakończ spotkanie, przypominając swojemu lekarzowi o innych problemach, i umów się na wizytę kontrolną.

Dostarcz dokumentację

Jeśli twój lekarz nie ma elektronicznego dostępu do poprzedniej dokumentacji medycznej, zabierz ze sobą wyniki badań na spotkanie i poproś o ich zeskanowanie. Niezwykle pomocne może być także wpisanie własnych notatek na temat objawów, zmian stylu życia, oraz innych ważnych informacji. Chociaż twój lekarz może nie mieć od razu czasu na przeczytanie wszystkiego, może dołączyć dokumentację do nowej karty. Gdy masz złożone objawy i historie, ale mało czasu, dostarczenie poprzednich wyników badań może pomóc lepiej wykorzystać krótką wizytę.

Zaplanuj następną wizytę

O ile problem nie został rozwiązany podczas tej wizyty lub nie masz pewności co do harmonogramu, zawsze dobrze jest zaplanować następną wizytę, gdy będziesz jeszcze w przychodni. Jeśli nie wiesz, kiedy powinna być, po prostu zapytaj osobę w recepcji. Ponieważ harmonogramy lekarzy mogą wypełniać się szybko, warto od razu zaplanować wizytę. Jeśli szukasz diagnozy lub żyjesz z chorobą przewlekłą, regularne planowanie spotkań może sprawić, że ​​nie będziesz musiał czekać na nie długo.