6 oznak, że ignorujesz swoje zdrowie. Czy wiesz, jak je rozpoznać?

Niestety, wiele problemów zdrowotnych zaczyna się od najbardziej subtelnych i niezauważalnych oznak. Wykrywanie tych problemów od samego początku może pomóc w zapobieganiu gorszym chorobom. W przypadku wielu problemów wczesne wykrycie może sprawić, że nic złego się nie wydarzy. Jakich oznak nie wolno ignorować?

1. Ciągłe zmęczenie

Ciągła senność lub ospałość mogą być wyraźną wskazówką, że coś jest nie tak z twoim zdrowiem. W grę może wchodzić kilka problemów, w tym: słabe wybory dotyczące stylu życia, niewystarczająca ilość snu, słabe zdrowie psychiczne i zaburzenia snu. Według badań indywidualne decyzje, takie jak wybór złego jedzenia lub niedostateczna aktywność fizyczna, mogą mieć negatywny wpływ na zdolność snu. Co więcej, wiele zaburzeń psychicznych wiąże się ze współistniejącą bezsennością.

2. Uszkodzenie zębów

Czy zauważyłeś jakieś zmiany w zębach? Być może sprawiają niewielki ból, lub mają po prostu dziwne przebarwienia. Wszystkie te formy łagodnych problemów z zębami, od szerokiego spektrum do poważnych uszkodzeń zębów, mogą być oznaką, że coś jest nie tak ze zdrowiem. Większość z tych schorzeń może być dość poważna, więc dobrze jest porozmawiać z dentystą lub lekarzem. Wbrew pozorom stomatolog może rozpoznać wiele chorób lub doradzić dalsze konsultacje.

3. Drżenie mięśni nóg

Mięśnie nóg drgają większości z nas od czasu do czasu. Ale drgania o wysokiej częstotliwości mogą powiedzieć ci coś o twoim zdrowiu, czego być może nie byłeś świadomy. Jeśli spędzasz większość czasu w ciągu dnia w pozycji siedzącej, mogą pojawić się skurcze i drgawki mięśni. Skurcze i drżenie nóg, zwłaszcza gdy towarzyszy im ból lub obrzęk, mogą być oznaką problemu z żyłami lub tętnicami. Ten stan może być dość niebezpieczny i zwykle wymaga szybkiej pomocy lekarskiej.

4. Silny stres

Ignorowanie swojego zdrowia może spowodować, że poczujesz wpływ stresu na swoje życie. Silny, stały lub przewlekły stres może wskazywać na poważne zaburzenia równowagi hormonalnej w organizmie. Ponadto silny stres może być odzwierciedleniem zmniejszonego pozytywnego myślenia, lęku, depresji i innych poważnych problemów związanych z nastrojem. Powinieneś porozmawiać z terapeutą, jeśli te problemy cię nękają.

5. Utrata zainteresowania czymkolwiek

Czy nagle straciłeś zainteresowanie swoimi hobby i pasjami? Czy rzeczy, na których kiedyś ci zależało, nie są już warte wysiłku? Według terapeutów może to być oznaką obciążenia psychicznego, głównie w postaci lęku lub depresji. Jeśli napotkasz te problemy, nie tylko twój stan psychiczny jest zagrożony, ale także zobaczysz wiele innych negatywnych zmian, np. zmęczenie i lęk. Nie ignoruj tych objawów i zadbaj o siebie – wypoczynek i dobra dieta mogą być początkiem.

6. Mgła mózgowa

Mgła mózgowa to trochę ogólny termin, zwykle odnoszący się do kilku różnych objawów, które sprawiają, że czujesz, że twój mózg pracuje wolniej. Objawy mogą obejmować: uczucie rozłąki, niezdolność do skupienia się, zmęczenie, wypalenie. Może to oznaczać tzw. zły dzień, ale również:

Problemy z tarczycą

Brak równowagi hormonalnej

Problemy trawienne

Zaburzenia nastroju

Choroba przewlekła

Pamiętaj, badaj się regularnie!

