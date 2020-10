Kiedyś nazywali to „kobiecą histerią”. Dziś oznacza 5 innych schorzeń

Termin histeria powstał w starożytnej Grecji. Hipokrates i Platon mówili o macicy histeria, która, według nich miała tendencję do wędrowania po kobiecym ciele, powodując szereg schorzeń fizycznych i psychicznych. W XVIII i XIX wieku histeria kobieca była jednym z najczęściej diagnozowanych „zaburzeń”. Co oznaczało to w praktyce? Na przykład objawy zespołu stresu pourazowego, problemy ginekologiczne, bezpłodność, a nawet... zamiłowanie do pisania.

Jak diagnozowano kobiecą histerię?

Według ówczesnych lekarzy objawami histerii były na przykład: obrzęk brzucha, ból w klatce piersiowej, duszność, dysfagia (trudności w połykaniu), zimne kończyny, łzy i śmiech, ziewanie, majaczenie, szybko puls oraz obfity i czysty mocz. Twierdzili, że stan ten dotyka głównie kobiety, a „mężczyźni rzadko wpadają w histerię”. Za przyczynę kobiecej histerii uważało się często deprywację seksualną. Dlatego przez długi czas histeria pozostawała terminem ogólnym, obejmującym liczne i bardzo różne objawy, wzmacniające szkodliwe stereotypy dotyczące płci.

Leczenie kobiecej histerii

Jednym ze sposobów „leczenia” histerii było hipnotyzowanie, rzekoma terapia psychosomatyczna spopularyzowana przez Franza Antona Mesmera, niemieckiego lekarza działającego w XVIII-wiecznej Europie. Pod koniec XIX wieku lekarze ponoć leczyli objawy histerii pacjentek, ręcznie stymulując ich pochwę. Dlatego mówi się, że właśnie wtedy powstała koncepcja wibratora, który miał wyręczać lekarza w jego pracy. Teoria ta nie została dziś udowodniona. Jednak jeszcze XIX-wieczne traktaty medyczne podkreślały związek między kobiecą seksualnością a histerią.

Chociaż ten stan nie jest już rozpoznawany i zaczął „wychodzić z mody” w XX wieku, był to długi i niepewny proces. Badacze historii medycyny wielokrotnie wskazują dowody na to, że histeria była niczym więcej niż sposobem opisania i patologizacji „wszystkiego, co mężczyźni uważali za tajemnicze lub niemożliwe do opanowania u kobiet”.

