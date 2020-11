Czy można „wypocić” przeziębienie? Wyjaśnia lekarz

Niektórzy, by przyspieszyć proces zdrowienia, stawiają na ogrzanie: śpią w pięciu warstwach odzieży, idą na saunę lub intensywnie ćwiczą. Chociaż może przynieść to chwilową ulgę, wypocenie przeziębienia w rzeczywistości nie jest jednak możliwe. Jeśli czujesz się źle, bez względu na objawy, zawsze najlepiej pozostać w domu, odpocząć i pić dużo płynów.

Gorączka to mechanizm obronny

Według lekarza medycyny rodzinnej MD Davida Cutlera wypocenie przeziębienia to po prostu mit. Bez względu na to, jak bardzo dbasz o swoją ciepłotę, typowe przeziębienie będzie trwać od 7 do 10 dni. Lekarze twierdzą, że naturalny sposób „pocenia się przeziębienia” zachodzi, gdy pojawia się gorączka. Wraz ze wzrostem temperatury ciała wirus osłabia się i ginie. Układ odpornościowy organizmu rozpozna wirusa przeziębienia jako obcego i rozpocznie atak immunologiczny. Łagodna gorączka, wydzielanie śluzu i zmęczenie są oznakami ciężkiej pracy układu odpornościowego.

Czy można ćwiczyć będąc przeziębionym?

Jeśli masz objawy przeziębienia, łagodne ćwiczenia, takie jak chodzenie, joga lub rozciąganie są dozwolone. Pamiętaj, aby pozostać nawodnionym podczas dowolnej aktywności, którą wybierzesz – mówi David Cutler. Bardziej rygorystyczne ćwiczenia podczas radzenia sobie z przeziębieniem mogą pogorszyć sytuację.

Forsowne ćwiczenia „mogą powodować większe pocenie się, odwodnienie i zużywanie energii na ćwiczenia zamiast walki z chorobą”. Warto sięgnąć po pokarmy i suplementy wspierające układ odpornościowy, takie jak rosół, witamina C, cynamon, oregano, miód i imbir. Utrzymanie odpowiedniego nawodnienia organizmu i odpoczynku również ma kluczowe znaczenie.