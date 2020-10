COVID-19, grypa, przeziębienie, a może alergia? Co mi jest? FAQ

Jak odróżnić koronawirusa od grypy?

Trudność polega nie tylko na tym, że grypa i COVID-19 będą krążyć w tym samym czasie, powiedział John Zurlo, szef wydziału chorób zakaźnych na Uniwersytecie Thomasa Jeffersona. Trudno jest odróżnić jedną chorobę od drugiej.

Obie choroby mogą charakteryzować się gorączką, bólami i dusznością. Jedną z nielicznych cech wyróżniających jest nagła utrata węchu u niektórych pacjentów z COVID-19. Grypa może również osłabić zmysł węchu, ale w tym przypadku winowajcą jest zatkany nos, podczas gdy w przypadku COVID-19 przyczyną jest tymczasowe uszkodzenie komórek węchowych, powiedział Zurlo.

Innym sposobem na odróżnienie jednej choroby od drugiej są testy laboratoryjne.

Poważna choroba układu oddechowego powinna być traktowana jak COVID-19?

W przypadku opóźnień w testowaniu lub wyczerpania zapasów alternatywną opcją byłoby traktowanie jakiejkolwiek poważnej choroby układu oddechowego jako potencjalnego przypadku COVID-19. Pacjenci z którąkolwiek chorobą powinni w każdym przypadku izolować się, ale jeśli istnieje podejrzenie COVID-19, służby mogą chcieć powiadomić inne osoby, z którymi mieli kontakt osoby zakażone.

Eksperci podkreślają, że ważne jest szczepienie przeciwko grypie.

Jak możesz stwierdzić, czy twoje objawy są spowodowane grypą – czy nawet zwykłym przeziębieniem – a nie COVID-19?

Grypa jest wywoływana przez wirusa grypy, a COVID-19 przez nowego koronawirusa o nazwie SARS-CoV-2. Oba powodują choroby układu oddechowego, ale wirusy są różne. Ponieważ niektóre objawy grypy i COVID-19 są podobne, może być konieczne wykonanie testów diagnostycznych, aby potwierdzić diagnozę. Ale są między nimi pewne kluczowe różnice.

Grypa i COVID-19 wywołują podobne objawy, od żadnych – osoba zakażona jest bezobjawowa – do ciężkich objawów. Typowe objawy COVID-19 i grypy obejmują:

Gorączka lub uczucie gorączki lub dreszcze

Kaszel

Zmęczenie

Ból gardła

Bóle mięśni lub bóle ciała

Bół głowy

Zadyszka lub trudności w oddychaniu

Wymioty lub biegunka, chociaż występują częściej u dzieci niż u dorosłych

Jest kilka ważnych różnic. Zmiana/utrata smaku lub zapachu są wysoce specyficzne dla COVID-19. Jeśli zauważysz zmianę/utratę smaku lub zapachu, skontaktuj się z lekarzem – możesz potrzebować testu diagnostycznego na obecność COVID-19. Jeśli twoim jedynym objawem jest katar lub zatkany nos, prawdopodobnie jest to zwykłe przeziębienie lub grypa, ale jest mało prawdopodobne, aby był to COVID-19.

Czy grypa przenosi się inaczej niż COVID-19?

Sposoby transmisji są w dużej mierze takie same. Dlatego noszenie masek, dystans fizyczny oraz odpowiednia higiena rąk zmniejszają ryzyko obu infekcji.

W jakim czasie zazwyczaj trwa sezon grypowy?

Sezon grypowy zwykle rozpoczyna się na przełomie września i października, a szczyt przypada na grudzień i marzec.

Czy jesienią jest dobry czas, aby uzyskać szczepionkę przeciw grypie, aby zmaksymalizować jej skuteczność?

Jeśli czekasz na idealny moment, możesz całkowicie zapomnieć i przegapić korzyści płynące z corocznego szczepienia przeciw grypie, które zapobiega od 50 do 60% zakażeń grypą w typowym sezonie. Jeśli chcesz zbliżyć się do typowego sezonu grypowego, październik jest idealny. Pamiętaj, że twój organizm potrzebuje około dwóch tygodni po szczepieniu, aby rozwinąć ochronną reakcję na wirusa grypy, dlatego najlepiej jest zaszczepić się, zanim wskaźnik grypy zacznie rosnąć.

Niektórzy ludzie, którzy otrzymują szczepionkę przeciw grypie, mogą pomyśleć, że jeśli wystąpią objawy grypopodobne, to musi to być COVID-19 – ale czy w rzeczywistości mogą złapać łagodniejszą wersję grypy?

Skuteczność corocznej szczepionki przeciw grypie zmienia się z roku na rok, na ogół waha się od 40 do 70 procent. Tak więc możliwe jest otrzymanie szczepionki przeciw grypie i nadal zachorowania na grypę. Co najważniejsze, szczepionka przeciw grypie zapobiega ciężkiej chorobie i ryzyku hospitalizacji.

Więc tak, możesz mieć łagodniejszy przypadek niż gdybyś nie był zaszczepiony. Ponadto szczepionka przeciw grypie jest ważnym narzędziem profilaktycznym dla osób z przewlekłymi schorzeniami i pomaga chronić kobiety podczas ciąży i po jej zakończeniu. Samodzielne szczepienie chroni również osoby w twoim otoczeniu, zwłaszcza osoby bardziej podatne na poważną grypę, takie jak małe dzieci, osoby starsze i osoby z pewnymi przewlekłymi schorzeniami.

Szczepionka przeciw grypie ochroni przed COVID-19?

Szczepionka przeciw grypie nie ochroni cię przed COVID-19. Jednak szczepienie przeciw grypie ma wiele innych ważnych korzyści. Szczepionki przeciw grypie zmniejszają ryzyko zachorowania na grypę, hospitalizacji i śmierci. Zaszczepienie się przeciw grypie tej jesieni będzie ważniejsze niż kiedykolwiek, nie tylko w celu zmniejszenia ryzyka zachorowania na grypę, ale także w celu zaoszczędzenia ograniczonych zasobów opieki zdrowotnej. Aby zminimalizować prawdopodobieństwo zachorowania na COVID-19 lub grypę, nadal zachowuj dystans społeczny, noś maskę i przestrzegaj dobrych praktyk higieny rąk.

Jakie środki poza szczepieniem przeciw grypie, maskowaniem, myciem rąk i dystansem społecznym możemy podjąć, aby uniknąć grypy?

Pomocne może być zapewnienie dobrego snu każdej nocy, utrzymanie zdrowej i zbilansowanej diety oraz zapewnienie optymalnego leczenia przewlekłych schorzeń, takich jak cukrzyca.

Czy grypa jest gorsza od koronawirusa?

Teoretycznie COVID-19 wygląda podobnie do grypy sezonowej. Obie choroby mogą powodować objawy takie jak gorączka i bóle ciała i bardziej grożą śmiercią osobom powyżej 65. roku życia. Wirusy wywołujące te choroby rozprzestrzeniają się w podobny sposób, głównie z osoby na osobę drogą kropelkową. Jednak COVID-19 nie jest grypą sezonową – pod wieloma względami jest znacznie gorszy.

W czasopiśmie Journal of American Medical Association zauważono, że zgony na grypę i te z powodu COVID-19 nie są zgłaszane tak samo. W artykule dra Jeremy'ego Samuela Fausta, specjalisty w dziedzinie stwardnienia rozsianego i specjalisty medycyny ratunkowej powiązanego z Brigham and Women's Hospital w Massachusetts można przeczytać, że zgony na grypę szacuje się, a zgony na COVID-19 są potwierdzonymi przypadkami. Naukowiec zauważa, że w połowie kwietnia liczba zgonów z powodu COVID-19 w Stanach Zjednoczonych wynosiła około 15 000 tygodniowo. W typowym „szczycie tygodnia” liczba zgonów z powodu grypy wynosi około 750. Faust podsumowuje, że liczba zgonów z powodu COVID-19 wynosi od 10 do 44 razy więcej ofiar śmiertelnych niż w przypadku grypy.

Inni eksperci twierdzą, że istnieją również powody poza surowymi statystykami, które wskazują, że COVID-19 jest bardziej niebezpieczny niż grypa.

Dlaczego łatwiej zapanować nad grypą?

Istnieją też leki zatwierdzone do leczenia grypy sezonowej. Mogą one skrócić czas trwania i nasilić objawy u osób z grypą. W przypadku COVID-19 szczepionka pojawi się najprawdopodobniej za 12-18 miesięcy, a obecnie nie ma zatwierdzonych metod leczenia.

Nowy koronawirus rozprzestrzenia się także łatwiej niż większość przypadków grypy. Średnio jedna osoba z koronawirusem przekazuje go 2-2,5 innym osobom w porównaniu z 0,9 do 2,1 osób zarażanych wirusem grypy. Osoby z koronawirusem mogą również przekazywać go innym do 3 dni zanim pojawią się objawy.

Alergie sezonowe a koronawirus

Chociaż koronawirus to poważne zagrożenie, ryzyko, że każda osoba się nim zarazi, jest nadal niskie. Wątpliwości w temacie jego objawów rozwiewa dr Gregory A. Poland, doktor medycyny i chorób zakaźnych z Mayo Clinic i dyrektor Mayc Clinic's Vaccine Research Group. Profesor wyjaśnia różnice między typowymi objawami alergii, przeziębienia i grypy a tymi związanymi z koronawirusem.

Alergie, związane np. ze zmianą pory roku, często związane są z górnymi drogami oddechowymi, a więc nosem. Koronawirus zaś wpływa na całe ciało – również na dolne drogi oddechowe oraz inne układy. Prawdopodobnie nie będzie występował wtedy katar, ale pojawi się ból gardła, kaszel, gorączka lub trudności z oddychaniem. Warto zwrócić uwagę na temperaturę ciała: dr Poland twierdzi, że jest bardzo mało prawdopodobne, aby alergie spowodowały gorączkę. Zwykle też nie powodują duszności, chyba że pacjent miał wcześniej astmę. W przypadku alergii sezonowej wystarczą leki bez recepty i inne regularne środki ostrożności, takie jak unikanie kontaktu z alergenami.