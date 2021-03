Krzywa cukrowa: co to za badanie? Wskazania i przebieg badania

Krzywa cukrowa to badanie, które pozwala określić prawidłowe stężenie glukozy we krwi. Wykonuje się je w celu zdiagnozowania cukrzycy.

Krzywa cukrowa – co to za badanie?

Krzywa cukrowa to inaczej krzywa glikemiczna albo test OGTT. Doustny test obciążenia glukozą wykonuje się, by sprawdzić poziom glukozy we krwi. Wykonuje się go u osób chorych na cukrzycę, tych, które znajdują się w grupie ryzyka oraz u kobiet w ciąży.

Jakie są wskazania do wykonania krzywej cukrowej?

Test OGTT wykonuje się u każdej kobiety w ciąży pomiędzy 24. a 28. tygodniem. Pomaga on stwierdzić, czy mama nie cierpi na cukrzycę ciążową. Badanie krzywej glikemicznej zaleca się również każdej osobie, która jest obciążona ryzykiem wystąpienia cukrzycy (np. występują przypadki w rodzinie). Wskazaniem jest również występowanie niedocukrzenia po posiłku (reaktywnej hipoglikemii).

Czytaj też:

Boisz się, że dopadnie cię głód? Oto lista produktów, które zawsze warto mieć w domu

Badanie krzywej cukrowej w ciąży

Każda kobieta w ciąży powinna wykonać badanie krzywej cukrowej. U większości kobiet badanie wychodzi zupełnie zupełnie prawidłowo. Czynniki ryzyka podwyższonej wartości glukozy to:

wiek powyżej 35. roku życia

zespół policystycznych jajników

otyłość

nadciśnienie tętnicze



makrosomia płodu

Jeśli badanie wykaże podwyższone wartości glukozy, ginekolog skieruje pacjentkę na konsultację do diabetologa, który opracuje jej specjalną dietę. Będzie musiała ona również badać poziom cukru we krwi po posiłkach.

Na czym polega test obciążenia glukozą?

Badanie krzywej glikemicznej polega na spożyciu 75 g roztworu glukozy. Kupuje się go w aptece. Jeszcze niedawno roztwór ten trzeba było rozpuszczać w wodzie. Był on bardzo słodki i często powodował mdłości, a u osób szczególnie wrażliwych mógł nawet wywołać wymioty. Dziś w aptekach dostępne są smakowe wersje glukozy gotowe do spożycia. Są one lepiej tolerowane niż czysta glukoza.

Pielęgniarka pobiera krew na czczo. Następnie prosi pacjenta o spożycie roztworu glukozy. Kolejne pobranie krwi z żyły łokciowej następuje po 60 minutach (w przypadku kobiet w ciąży) i 120 minutach (w przypadku pozostałych pacjentów).

Gdzie można wykonać badanie krzywej cukrowej?

Test OGTT można wykonać w każdym laboratorium. Kosztuje on ok. 10-30 zł w zależności od tego, czy wykonujemy badanie 2 pkt. czy 3 pkt.

Jak się przygotować do badania krzywej glikemicznej?

Przed wykonaniem badania trzeba odstawić leki bazujące na sterydach, które mogą zafałszować wyniki badania. Podobnie jest z antykoncepcją hormonalną, ale tę odstawić jest już ciężej. Jeśli pacjentka decyduje się na wykonanie testu OGTT, powinna poinformować lekarza o tym, że przyjmuje antykoncepcję doustną.

Nie należy zmieniać diety ani odstawiać węglowodanów. Aby wyniki były miarodajne i określiły poziom glukozy we krwi, pacjent powinien jeść to samo co zawsze.

Na badanie trzeba zgłosić się rano. Mieć ze sobą glukozę kupioną wcześniej w aptece i butelkę wody mineralnej.

Normy krzywej cukrowej

Prawidłowa norma stężenia glukozy waha się w granicach 70-99 mg/dl. Jeśli wartość jest wyższa, może sugerować hiperglikemię. Po 120 minutach od spożycia roztworu wartości nie powinny przekroczyć 140 mg/dl.

Czytaj też:

Masz cukrzycę lub stan przedcukrzycowy? Poznaj dwa triki, które poprawią twój komfort życia