Ponad 50 proc. ludzi cierpi na niedobór witaminy C. Czym to grozi?

Do głównych właściwości witaminy C zaliczamy zmniejszanie ryzyka chorób przewlekłych, obniżanie ciśnienia krwi, czy spowalnianie procesów starzenia. Witamina C ma wpływ także:

na pracę układu krążenia

wykazuje właściwości antyoksydacyjne.

zapobiega wzrostowi ciśnienia tętniczego

bierze udział w reakcjach enzymatycznych, które zachodzą na poziomie komórkowym

jest niezbędna w procesie biosyntezy naturalnego kolagenu, czyli białka

wykazuje działanie antynowotworowe – najnowsze badania dowodzą, że wysokie dawki witaminy C w połączeniu z radioterapią i chemioterapią mogą przedłużyć życie chorym na raka mózgu

Jakie są zalecane dzienne dawki witaminy C?

Zalecana dzienna dawka witaminy C dla mężczyzn wynosi 90 miligramów i 75 miligramów dla kobiet. Kobietom w ciąży zaleca się przyjmowanie 85 mg witaminy C dziennie, a karmiącym piersią aż 120 mg każdego dnia.

Czy można mieć za dużo witaminy C?

Witamina C jest rozpuszczalna w wodzie, co oznacza, że nerki same regulują jaj poziom w organizmie. Jej nadmiar wydalany jest z moczem. Tolerowany górny poziom dziennego spożycia Witaminy C określany jest na 2000 miligramów. Taka ilość witaminy C znajduje się np. w 100 limonkach, nie ma więc obaw, że witaminę C przedawkujemy, racjonalnie się odżywiając.

Czy możliwe jest zaspokojenie dziennego zapotrzebowania na witaminę C z samej diety?

Pokrycie dziennego zapotrzebowania witaminy C z diety jest możliwe. Zalecane są takie produkty jak:

owoce cytrusowe /cytryny, limonki, pomarańcze, mandarynki, grejpfruty/

warzywa kapustne /brokuły, jarmuż, kapusta, brukselka, kalafior/

kiwi

wiśnie acerola

ziemniaki

papryka

truskawki

Czy można mieć za dużo witaminy C?

Witamina C jest rozpuszczalna w wodzie, co oznacza, że nerki same regulują jaj poziom w organizmie. Jej nadmiar wydalany jest z moczem. Tolerowany górny poziom dziennego spożycia Witaminy C określany jest na 2000 miligramów. Taka ilość witaminy C znajduje się np. w 100 limonkach, nie ma więc obaw, że witaminę C przedawkujemy, racjonalnie się odżywiając.

Czytaj też:

Witaminy na wzmocnienie organizmu dla dorosłych – jakie preparaty warto suplementować?