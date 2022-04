Nie okradaj się ze snu! Niedobór snu prowadzi do otyłości brzusznej

Niedobory snu to tendencja ogólnoświatowa. Problem braku snu dotyka też ludzi w Europie: zbyt krótko śpi ponad 64 proc. kobiet i 36 proc. mężczyzn. Ale chociaż wielu lekarzy uważa, że ilość snu jest sprawą indywidualną, to przestrzegają, że brak snu wywiera negatywny wpływ na nasze zdrowie.

Sen w nocy jest potrzebny

Według specjalistów optymalna długość powinna wynosić 7–8 godzin. Tymczasem, jak donoszą badania, większość ludzi śpi poniżej przyjętego minimum, czyli ok. 5 –6 godzin.

Na czym polegało badanie?

Naukowcy z Mayo Clinic badali w szpitalu 12 zdrowych osób w wieku od 19 do 39 lat, kontrolując ich dobową ilość snu i wydatkowaną energię. Przez pierwsze 4 dni wszyscy mogli spać w nocy przez 9 godzin. Przez następne 2 tygodnie połowie z nich nocny sen ograniczono do 4 godzin, podczas gdy reszta mogła nadal spać przez 9 godzin. Przez cały okres trwania badania uczestnicy eksperymentu mogli jeść tyle, ile chcieli.

Mniej snu, więcej kalorii

Podczas badania okazało się, że osoby, które spały krócej, jadły średnio około 300 kalorii więcej każdego dnia, w porównaniu do osób, którym zapewniono 9. godzinny sen. U osób z grupy, w której sen był ograniczany, stwierdzono wzrost tłuszczu brzusznego o 9 proc. i o 11 proc. tłuszczu trzewnego, który otacza narządy wewnętrzne. „Zwykle tłuszcz odkłada się tuż pod skórą, ale brak snu wpływa na to, że zaczyna odkładać się głębiej, wokół narządów w jamie brzusznej i jest to niebezpieczne dla organizmu” – wskazali naukowcy. To właśnie nadmiar tego tłuszczu związany jest z częstszym występowaniem schorzeń serca, choroby Alzheimera i cukrzycy typu 2.

„Nasze odkrycia pokazują, że skrócony sen, nawet u młodych, zdrowych i stosunkowo szczupłych osób, wiąże się ze wzrostem spożycia kalorii, bardzo małym wzrostem masy ciała i znacznym gromadzeniem się tłuszczu w brzuchu" – powiedział Virend Somers, współautor badania z Mayo Clinic w USA opublikowanego w Journal of the American College of Cardiology.

Długoterminowe konsekwencje braku snu

Naukowcy wskazali, że nadrobienie zaległości w zasypianiu w okresie rekonwalescencji badania nie odwróciło akumulacji tłuszczu trzewnego, chociaż spożycie kalorii i waga uczestników badania zmniejszyły się.

