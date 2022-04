Ile razy dziennie sikasz? Sprawdź, czy nie jest to objaw choroby

Problem częstego oddawania moczu może towarzyszyć wielu dolegliwościom, być skutkiem ubocznym zażywanych leków lub wypijania zbyt dużej ilości płynów. U zdrowej osoby potrzeba parcia na mocz pojawia się w momencie, gdy pęcherz moczowy zapełniony jest ok. 200-350 ml moczu.

Od czego jeszcze zależy, ile razy dziennie oddajesz mocz?

To ile razy dziennie oddajesz mocz, zależy również od:

wieku,

ilości wypitych płynów w ciągu dnia,

tego co pijemy,

schorzeń, takich jak cukrzyca, zakażenie dróg moczowych,

stosowania leków,

rozmiaru pęcherza.

Policz, ile razy w ciągu doby chodzisz do toalety oddać mocz

Regularne oddawanie moczu więcej niż siedem razy dziennie może być dla jednych normą, dla innych oznaką problemu zdrowotnego. Oddawanie moczu 7–8 razy dziennie i przynajmniej dwa razy w ciągu nocy jest już wskazaniem do konsultacji z lekarzem – informują specjaliści z „National Institute of Aging”. Niepokojące jest również, gdy potrzeba mikcji nie mija pomimo wizyty w toalecie.

Zobacz, kiedy występuje częste oddawanie moczu

Zakażenie dróg moczowych





Zakażenie dróg moczowych może mieć wpływ na częstotliwość oddawania moczu. Częściej na zapalenie dróg moczowych chorują kobiety niż mężczyźni. Charakterystyczne jest dla tej choroby, że mocz oddaje się częściej, ale w małych ilościach. Mikcji może towarzyszyć uczucie pieczenia.



Ciąża



Ciążą i połóg, mogą wpływać na częstotliwość oddawania moczu. Jest to związane ze zmianami hormonalnych oraz ciśnieniem na pęcherz moczowy, które nasila się w miarę rosnącego płodu.







Zatrzymanie moczu



Zatrzymanie moczu występuje gdy nie można całkowicie opróżnić pęcherza. Chory odczuwa parcie na mocz i ból w dolnej części brzucha i częstą potrzebę oddawania moczu. Może to być spowodowane przez:



czynniki neurologiczne, zakażenia, dysfunkcję mięśni pęcherza moczowego, niedrożność przewodów moczowych, leki.



Cukrzyca



Jeśli masz cukrzycę, a zdarza się, że o tym nie wiesz, możesz oddawać mocz częściej niż zwykle. Jest to sposób organizmu na pozbycie się cukru we krwi.







Hipokalcemia lub hiperkalcemia



Jeśli poziom wapnia w twoim organizmie jest zbyt wysoki lub zbyt niski, co określane jest jako hipokalcemia lub hipercalcemia – częstotliwość oddawania moczu może się zmienić.





Niski poziom potasu (hipokaliemia)



Niski poziom potasu może upośledzać zdolność nerek do koncentracji moczu i prowadzić do nadmiernego pragnienia, a co za tym idzie do nadmiernego oddawania moczu.



Leki

Osoby z nadciśnieniem tętniczym, chorobami nerek i serca, często przyjmują tzw. leki moczopędne. Diuretyki są włączane do leczenia, aby pomóc nerkom odfiltrować więcej płynu do moczu. Przyjmowanie tych leków może powodować częstsze oddawanie moczu. Niektóre popularne leki moczopędne to:





hlorotiazyd (diuril),chlortalidon (Thalitone),hydrochlorotiazyd (mikrozyd),indapamid,metolazon,bumetanid (Bumex).



Niektóre pokarmy



Niektóre pokarmy lub suplementy są naturalnymi produktami, które zwiększają częstotliwość oddawania moczu. Należą do nich m.in.:

pietruszka,kofeina,głóg,skrzyp,jałowiec, zielona herbata,hibiskus.



Alkohol, kofeina



Alkohol i kofeina mogą mieć działanie moczopędne, powodując częstsze oddawanie moczu. Kofeina znajduje się w wielu produktach spożywczych i napojach, takich jak:

kawa,herbata,gorąca czekolada,napoje energetyczne.Czytaj też:

