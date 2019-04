Czy odświeżacze powietrza są bezpieczne dla zdrowia?

Chcemy, aby nasze domy i mieszkania pięknie pachniały. Niestety, nawet w najczystszym mieszkaniu mogą unosić się nieprzyjemne zapachy np. powstające w czasie gotowania domowych posiłków. Pozbycie się ich bywa trudne, dlatego sięgamy po różne substancje zapachowe w formie aerozoli, patyczków, świec, żeli i nowoczesnych odświeżaczy do kontaktu lub na baterie. Czy taka „aromaterapia” jest zdrowa?

Jak pozbyć się nieprzyjemnych zapachów?

Jeżeli chcesz pozbyć się nieprzyjemnych zapachów różnego pochodzenia, musisz przede wszystkim zlikwidować ich źródło. Odświeżacz powietrza w tym nie pomoże, bo jedynie chwilowo maskuje nieprzyjemną woń, a stosowany w zamkniętej przestrzeni mieszkania dodatkowo uszkadza węch i powoduje inne szkody w organizmie. Korzystanie z okapu kuchennego oraz częste wietrzenie mieszkania to najlepszy sposób na pozbycie się nieprzyjemnych zapachów. Warto także pamiętać o częstym myciu kosza na śmieci, usuwaniu z mieszkania organicznych odpadków i dbaniu o czystość w toalecie, a także w kuwetach i klatkach naszych domowych pupili m.in. kotów, chomików, świnek morskich oraz ptaków ozdobnych.

Czy odświeżacze powietrza szkodzą zdrowiu?

Związki obecne w odświeżaczach powietrza przenikają do naszego organizmu i mogą być w nim kumulowane, prowadząc do rozwoju szeregu poważnych schorzeń, m.in. nowotworów płuc, przewlekłych chorób układu oddechowego oraz stanów zapalnych skóry i błon śluzowych. Składniki odświeżaczy powietrza, które przedostają się do wnętrza naszego ciała, są szczególnie niebezpieczne dla kobiet w ciąży, matek karmiących oraz niemowląt i małych dzieci, bo mogą sprzyjać powstawaniu wad wrodzonych, zwiększać ryzyko wystąpienia alergii wziewnej oraz powodować częste infekcje dróg oddechowych. W przypadku osób dorosłych, które często korzystają z odświeżaczy powietrza, mogą także wystąpić różne zaburzenia hormonalne; niektóre badania dowiodły, że odświeżacze powietrza mogą być jedną z przyczyn problemów z zajściem w ciążę oraz spadku ilości plemników u mężczyzn.

Wdychając obecne w odświeżaczach powietrza sztuczne substancje zapachowe, flatany, formaldehyd, dichlorobenzen, a także inne, często niewyszczególnione w składzie produktu związki, szkodzimy swojemu zdrowiu i zdrowiu naszych dzieci. Trzeba o tym pamiętać nie tylko w przypadku chęci zakupu odświeżacza w aerozolu, ale także świec zapachowych, odświeżaczy elektrycznych, a nawet w czasie stosowania dezodorantów. Niezdrowe są też odświeżacze w żelu i patyczki zapachowe, które stwarzają dodatkowe zagrożenie, jeżeli ustawimy je w zasięgu rąk naszych dzieci, bo kolorowe kuleczki lub pięknie pachnące patyczki skupiają uwagę najmłodszych.

Naturalny odświeżacz powietrza, czyli zrób to sam!

Chcesz, aby Twoje mieszkanie pięknie pachniało? Nic prostszego – zamiast kupować drogie i szkodliwe odświeżacze, wybierz się do apteki lub drogerii po naturalny olejek zapachowy. W spryskiwaczu wymieszaj wodę destylowaną z kilkoma lub kilkunastoma kroplami olejku (w zależności od jego rodzaju) i gotowe! Teraz możesz cieszyć się pięknym zapachem i dodatkowo korzystać z mocy naturalnej aromaterapii w zależności od swoich potrzeb.

Wybór olejków jest tak duży, że zapachy możesz zmieniać nawet każdego dnia. Odprężająca lawenda, usprawniająca pracę mózgu i rozbudzająca pożądanie konwalia, uspokajająca melisa, antyseptyczny olejek z drzewa herbacianego lub poprawiający nastrój olejek neroli pozwolą Ci cieszyć się pięknym zapachem w domu. Trzeba jedynie pamiętać, że nawet naturalne olejki zapachowe mogą powodować nieprzyjemne dolegliwości np. ból głowy, jeżeli stosujemy je w nadmiarze lub jesteśmy wrażliwi na zapachy; mogą także powodować alergie.

Podsumowując, odświeżacze powietrza szkodzą zdrowiu i lepiej z nich nie korzystać. Nawet te z pozoru (i nazwy) naturalne zawierają szereg niebezpiecznych dla zdrowia związków, które mogą zwiększać ryzyko rozwoju nowotworów i innych poważnych schorzeń. Z tego względu lepiej jest samodzielnie przygotować odświeżacz powietrza, który stosowany z umiarem, nie powinien szkodzić, a dodatkowo może wpływać na poprawę naszego nastroju.

