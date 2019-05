Łuszczyca – masa ciała jako jeden z czynników ryzyka?

Liczba osób, zmagających się z łuszczycą – przewlekłą chorobą skóry) wzrasta. Coraz więcej osób na świecie cierpi też z powodu otyłości lub nadwagi. Naukowcy ze współpracujących instytucji na całym świecie, w tym z Uniwersytetu w Bristolu w Wielkiej Brytanii i K.G. Jebsen Center for Genetic Epidemiology w Trondheim w Norwegii postanowili sprawdzić, czy istnieje jakiś związek pomiędzy masą ciała a łuszczycą.

Według dr Mari Løset, jednej autorek badań, „wyższy wskaźnik BMI może przyczyniać się do nasilenia stanu zapalnego skóry, co może nasilać łuszczycę, ale może również oznaczać, że łuszczyca prowadzi do mniejszej liczby osób aktywny fizycznie, a tym samym sprzyja przybieraniu na wadze”.

Otyłość zwiększa ryzyko łuszczycy

W swoich nowych badaniach naukowcy przeanalizowali dane genetyczne 753,421 osób, stosując analizę randomizacji Mendla. Autorzy uzyskali dostęp do informacji za pośrednictwem różnych dużych baz danych. Ten typ analizy może ustalić związek przyczynowy między potencjalnym czynnikiem ryzyka a określonym stanem zdrowia lub wynikiem, ponieważ wykorzystuje on obecność wariantów genetycznych jako narzędzia do określenia, czy dwa czynniki są przyczynowo powiązane. Obecność wariantów genetycznych jest niezależna od jakichkolwiek zewnętrznych czynników modyfikujących. Zapewnia to bardziej niezawodny sposób ustalenia, jaki rodzaj relacji leży między dwoma czynnikami klinicznymi, a także w jaki sposób działa przyczynowość.

Odkrycia zespołu wskazują, że im wyższy BMI danej osoby, tym większe jest prawdopodobieństwo rozwoju łuszczycy. Wciąż pozostaje niejasne, jakie rzeczywiste mechanizmy biologiczne są zaangażowane w ten proces.

Badania zostały opublikowane w czasopiśmie „PLOS Medicine”.

Czytaj także:

Czerniak czy niegroźna zmiana? 5 niepokojących różnic