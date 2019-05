Jak dieta wysokotłuszczowa może wpływać na zdrowie psychiczne?

Dieta wysokotłuszczowa jest niezwykle popularna. Najczęściej w ten sposób odżywiają się osoby, mające niewielkie pojęcie na temat piramidy żywieniowej. W konsekwencji większość z nich zmaga się z nadmierną masą ciała. Wiele badań wykazało, że osoby otyłe są bardziej narażone na depresję. Nadal jednak nie udało się wskazać konkretnych mechanizmów, odpowiedzialnych za tę korelację. Możliwe, że jest ich kilka. Co więcej, osoby otyłe słabiej reagują na klasyczne leczenie depresji i rzadziej odczuwają skutki uboczne terapii farmakologicznej.

Depresja a dieta wysoko tłuszczowa

Jednym z potencjalnych tropów zajęli się naukowcy z University of Glasgow w Wielkiej Brytanii i Gladstone Institutes w San Francisco. Sprawdzili oni na myszach, jak zmienia się mózg na diecie wysokotłuszczowej. W artykule opublikowanym w czasopiśmie „Translational Psychiatry” zespół badawczy wyjaśnia, że ​​wiele osób z otyłością i depresją, które lekarze leczą zwykłymi lekami przeciwdepresyjnymi, nie widzi żadnych korzyści z leczenia.

Aby sprawdzić ten związek, naukowcy karmili myszy dietą wysokotłuszczową, zawierającą do 60% zarówno tłuszczów nasyconych, jak i nienasyconych. Mózgi ssaków, w tym ludzi, rzeczywiście potrzebują pewnych kwasów tłuszczowych (takich jak omega-3) do prawidłowego funkcjonowania. Jednak w pożywieniu, szczególnie typu fast-food, znajdują się także tłuszcze, które nam nie służą. I takie też znalazły się w mysiej diecie.

W tym badaniu naukowcy przyjrzeli się, w jaki sposób kwasy tłuszczowe gromadzą się w mózgach myszy spożywających dietę wysokotłuszczową oraz czy te substancje wpływają na mechanizmy, które naukowcy wiążą ze zdrowiem psychicznym i zmianami w zachowaniu zgodnymi z występowaniem depresji.

Kwas palmitynowy w mózgu

zespół odkrył, że myszy w swoich badaniach doświadczyły napływu kwasu palmitynowego (występuje on w wielu produktach, w tym w oleju palmowym i oliwkowym, serze, maśle, margarynie i niektórych produktach mięsnych) do obszaru mózgu znanego jako podwzgórze, który reguluje uwalnianie różnych hormonów do krwiobiegu.

Kwas palmitynowy, będący w nadmiarze w podwzgórzu, zmienia szlak sygnałowy, który naukowcy kojarzą z cechami depresji. Negatywnie wpływa to na regulację emocji.

Badania te mogą wstępnie wyjaśniać, w jaki sposób i dlaczego otyłość wiąże się z depresją oraz w jaki sposób można potencjalnie lepiej leczyć pacjentów z objawami depresji. Jak w większości problemów zdrowotnych, ogromne znaczenie ma odpowiednio zbilansowana dieta.

