Bolą cię plecy? Fizjoterapeuta wyjaśnia, które ćwiczenia przyniosą ulgę

Wstajesz rano i w biegu szykujesz się do wyjścia. Potem jedziesz do pracy komunikacją miejską lub samochodem. W pierwszym przypadku modlisz się o miejsce siedzące, w drugim o pustą drogę. Później kilka (jeśli nie kilkanaście, gdy jesteś pracoholikiem lub robisz nadgodziny) godzin spędzasz w pozycji siedzącej za biurkiem. Dalej powrót do domu, kolacja i... kanapa. Dobrze, jeśli zdążysz przenieść się do sypialni. Gorzej, jeśli ze zmęczenia zasypiasz w dziwnej pozycji przed telewizorem. Tak mija dzień za dniem, a na efekty nie trzeba długo czekać – bóle pleców szybko dadzą o sobie znać.

Jakie ćwiczenia wykonywać, gdy bolą nas plecy?

Ćwiczenia te pomogą, jeśli ból naszych pleców mieści się w granicach normy i podejrzewamy, że może być wynikiem siedzącego trybu życia. Jeśli jednak ból pojawił się nieoczekiwanie, jest wynikiem urazu lub kontuzji, należy skonsultować się z lekarzem. Pamiętajmy też, że lepiej zapobiegać niż leczyć – zmiana codziennych nawyków i regularna aktywność fizyczna pomogą zredukować dolegliwości.

Czytaj także:

Ból nerek czy pleców? 4 podstawowe różnice