Wenerolog: „Zaskakujące historie częściej dotyczą kobiet niż mężczyzn”. Jakie objawy powinny wzbudzić niepokój?

Ewelina Celejewska: Czy miał Pan pacjenta, który pojawił się w gabinecie z jakimś problemem skórnym i diagnoza „choroba weneryczna” była dla niego zaskoczeniem?

Bartosz Pawlikowski: Co ciekawe, zaskakujące historie częściej dotyczą kobiet niż mężczyzn. Kiedy trafiają do mnie mężczyźni, to zwykle po zagrażającym kontakcie seksualnym, którego są świadomi i od razu wolą to sprawdzić. Kiedyś jeden z pacjentów skorzystał z usług prostytutki i potem miał na tym tle obsesję i wciąż diagnozował u mnie penisa. Inny pacjent po powrocie i upojnym wakacyjnym romansie, nabawił się kiły. Połączył ze sobą fakty, więc trafił do mnie szybko. I tak jest z mężczyznami zazwyczaj – rzadko zdarza im się zaskoczenie. Natomiast kobiety mają już inaczej Są choroby, które potrafią aktywować się po latach, np. kłykciny kończyste wywoływane przez wirusa HPV w różnym okresie życia. Zmiany mogą pojawić się nawet wiele lat po kontakcie seksualnym, czasem tym pierwszym, którego dorosła kobieta nie kojarzy kompletnie z problemem (od lat ma stałego partnera, jej życie seksualne jest uporządkowane, bezpieczne etc.). Wtedy są zaskoczone, wcześniej przycinają sobie te brodawki i też nie kojarzą z chorobą, one występują na sromie, czyli na skórze. Niestety, ta choroba nieleczona może skończyć się rakiem szyjki macicy, a to czasem kończy się usunięciem narządów rodnych. Są na szczęście już szczepionki na HPV w wersji dla dziewczynek i dorosłych kobiet. Dla mężczyzn nie ma to takich konsekwencji, mają jedynie brodawki i zero dramatycznych następstw.

Jak uniknąć chorób wenerycznych na wakacjach? Czy chodzi tylko o przygodny seks?

Przygodny seks jest najczęstszą przyczyną, bo rzadko używamy ręcznika czy bielizny po kimś. Choroby weneryczne przenoszą się przez penetrację i seks oralny, np. kiła w jamie ustnej, powodująca owrzodzenia na podniebieniu przypominające głęboką aftę. Osobliwe jest to, że ta „afta” nie występuje w towarzystwie innych aft, ale jest to jedna zmiana o średnicy 6-7 mm. Moja rada? Trzeba się zabezpieczać!

Jakie są typowe objawy najczęstszych chorób wenerycznych? A może jest coś, czego w życiu byśmy nie powiązali?

Nietypowe objawy to nadżerki w obrębie jamy ustnej niekojarzone w ogóle z chorobą weneryczną, a występujące po seksie oralnym z osobą zakażoną oraz okołoodbytnicze, swędzące zmiany po seksie analnym. U mężczyzny zmiany najczęściej lokalizują się na żołędziu, począwszy od czerwonych plamek, krostek, poprzez złuszczanie się nabłonka, któremu towarzyszy pieczenie, aż po nadżerki zwane wrzodem wenerycznym (uwaga: to najbardziej charakterystyczny objaw kiły!), może też występować wyciek z cewki przy naciśnięciu w kroczu przypominający spermę, co czasem powoduje plamienie na bieliźnie – to może być rzeżączka lub kiła. U kobiety najczęstsze są zaczerwienienia i swędzenie warg sromowych, pieczenie, drobne nadżerki u ujścia pochwy, brodawki, plamienia, upławy.

Czytaj także:

Pięć powodów, żeby zrobić test na HIV