Chrapiesz? Możesz szybciej się zestarzeć

Nowe badanie, opublikowane w czasopiśmie „Sleep”, pokazuje, że zaburzenia oddychania podczas snu, takie jak obturacyjny bezdech senny, mogą przyspieszyć starzenie. A warto wiedzieć, że chrapanie jest jednym z powszechnych objawów ostrzegawczych tego problemu zdrowotnego. Chorzy bardzo często wybudzają się w nocy, niekiedy nawet kilkaset razy, a wielu z nich nawet nie rejestrują. Bywa, że ockną się z niewiadomego powodu i pójdą do toalety sądząc, że to właśnie pełny pęcherz zmusił ich do przebudzenia. Każda taka pobudka ma jednak wpływ na jakość snu, a co za tym idzie – na zdrowie człowieka.

Problemy z oddychanie w czasie snu a starzenie się organizmu

Badanie pokazuje, że zaburzenia oddychania podczas snu mogą sprawić, że ciało będzie starsze o 215 dni nic jest w rzeczywistości. „Wiek biologiczny ludzi może nie być taki sam, jak ich wiek chronologiczny” mówi Xiaoyu Li, główny autor badania z Brigham and Women's Hospital i Harvard T.H. Chan School of Public Health w Bostonie. „Nasze dane dostarczają dowodów biologicznych potwierdzających niekorzystne fizjologiczne i zdrowotne skutki nieleczonego zaburzeń oddychania w czasie snu”.

W eksperymencie wzięło udział 622 dorosłych. Sprawdzano jakość ich snu i DNA. Wyniki pokazują, że kobiety mają tendencję do szybszego starzenia się biologicznego związanego z zaburzeniami oddychania podczas snu niż mężczyźni. Jednak naukowcy zasugerowali, że potrzebne są dalsze badania w tej dziedzinie. Podczas gdy kobiety są często uważane za osoby o niższym ryzyku dla zdrowia, związanego z zaburzeniami oddychania podczas snu, ale są bardziej podatne na starzenie się.

