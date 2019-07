„Elektroniczne języki” mogą pomóc w zdiagnozowaniu raka pęcherza moczowego. Jakie objawy daje ten nowotwór?

Obecnie najpopularniejszymi sposobami wykrywania raka pęcherza moczowego są: cystoskopie i testy cytologiczne moczu. Te pierwsze są kosztowne, inwazyjne i silnie uzależnione od sposobu, w jaki specjalista je wykonuje, podczas gdy te drugie bywają nieskuteczne w wykrywaniu raka we wczesnych stadiach. Ponadto testy cytologiczne są podatne na błędy, ponieważ nie są najlepszym narzędziem do określania różnicy między stanem zapalnym a nowotworowym. Dlatego też naukowcy szukają nowych sposobów, ułatwiających diagnostykę raka pęcherza moczowego, zanim ten rozprzestrzeni się na kolejne tkanki i narządy.

„Elektroniczne języki” metodą wykrywania nowotworu pęcherza

Hiszpańscy naukowcy z Politechniki w Walencji (UPV), La Fe Health Research Institute (IIS-La Fe) w Walencji oraz Centrum Badań Biomedycznych w dziedzinie bioinżynierii Biomaterials i Nanomedicine w Madrycie spróbowali opracować nieinwazyjną metodę wykorzystującą moc czujników „wykrywania smaku”. „Języki elektroniczne” to urządzenia, które mogą „naśladować” mechanizm ludzkiego zmysłu smaku za pomocą oprogramowania do informacji o wzorcach i czujników, które mogą wykrywać rozpuszczalne związki. Naukowcy używają tego urządzenia do analizy żywności, wody, wina lub materiałów wybuchowych, ale mogą również wykorzystać go do testowania próbek biopłynu w celu wykrycia chorób. Swoją innowacyjną metodę profilaktyki raka zaprezentowali podczas XIII International Workshop on Sensors and Molecular Recognition.

Naukowcy wykorzystali wcześniejsze badania, które ujawniły różnice metaboliczne w moczu ludzi, którzy mieli raka pęcherza moczowego. Badacze sugerują, że używanie „elektronicznych języków” do testowania próbek moczu może okazać się tanią i łatwą w użyciu techniką wykrywania raka pęcherza moczowego w jego najwcześniejszych stadiach.

Rak pęcherza moczowego – objawy, których nie wolno ignorować