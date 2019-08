4 wyjątkowo bolesne choroby przewlekłe

Choroby przewlekłe (choroby chroniczne) wpływają na obniżenie komfortu życia oraz znacząco utrudniają normalne funkcjonowanie. Objawem niektórych z nich jest silny ból, który może utrzymywać się przez długi czas. Jakie choroby przewlekłe zaliczane są do wyjątkowo bolesnych?

Choroby przewlekłe – podstawowe informacje

Choroby przewlekłe stają się poważnym problemem dzisiejszej ludzkości. Na ich rozwój wpływa wiele czynników, które bezpośrednio związane są z naszym trybem życia oraz codziennymi nawykami np. żywieniowymi. Zwiększoną zachorowalność na choroby przewlekłe powoduje także zanieczyszczenie środowiska, prowadzące np. do rozwoju astmy, której bezpośrednim podłożem coraz częściej jest smog.

Do grupy schorzeń chronicznych zaliczane są choroby, które cechują się długim czasem trwania – powyżej 3 miesięcy. Nie oznacza to jednak, że z chorobą przewlekłą nie można normalnie żyć, bo przecież nowoczesna medycyna oferuje wiele sposobów leczenia, które pozwalają całkowicie wyeliminować objawy niektórych schorzeń i zahamować postęp choroby. Przykładem mogą być tutaj przestrzegający zaleceń lekarza i systematycznie przyjmujący leki pacjenci z astmą, alergią, atopowym zapaleniem skóry, cukrzycą czy chorobami przewlekłymi o podłożu psychicznym np. depresją i nerwicą, bo schorzenia te także mogą dawać długotrwałe i nawracające objawy.

Choroby przewlekłe, którym towarzyszy silny ból

Ból towarzyszy wielu chorobom przewlekłym, a jego nasilenie może mieć związek ze stopniem zaawansowania choroby. Niestety, wiele schorzeń przewlekłych nie daje od razu wyraźnych objawów i tym samym diagnozuje się je w dość zaawansowanym stadium, więc warto pamiętać o systematycznych badaniach okresowych i dbaniu o zachowanie dobrego zdrowia poprzez stosowanie właściwej diety, unikanie używek oraz prowadzenie aktywnego tryby życia.

Ważne!

Warto wiedzieć, że sam ból też może być chorobą, która znacząco utrudnia normalne funkcjonowanie – mamy wówczas do czynienia z przewlekłym bólem, którego przyczyn często nie sposób ustalić. Do wyjątkowo bolesnych schorzeń przewlekłych można także zaliczyć np. reumatoidalne zapalenie stawów, niektóre choroby dermatologiczne np. pęcherzycę, także przewlekłe nerwobóle m.in. neuralgię nerwu trójdzielnego. Ból fizyczny oraz ból psychiczny powodują także schorzenia o podłożu emocjonalnym.



4. Kamica nerkowa

Każdy, kto choć raz przeżył ból związany z kamicą nerkową, marzy o tym, aby nigdy więcej go nie doświadczyć. W przypadku tego schorzenia bardzo silne dolegliwości bólowe występują tylko przy ataku kolki nerkowej, którą powodują przemieszczające się w nerce i później w drogach moczowych kamienie nerkowe lub piasek. W przypadku osób, u których zdiagnozowano złogi w nerkach, mogą też występować przewlekłe bóle pleców, które ustępują w pozycji leżącej.



3. Fibromialgia

Fibromialgia to choroba przewlekła, która objawia się bólem mięśni oraz stawów. Może mieć ona związek z nieprawidłowym odczuwaniem dolegliwości bólowych, jednak ze względu na to, że schorzenie jest stosunkowo „młode”, nadal trwają badania zarówno nad jego podłożem, jak i metodami leczenia.



2. Endometrioza

Endometrioza to typowo kobiece schorzenie, które cechuje występowanie błony śluzowej macicy, czyli endometrium poza obszarem tego narządu. Wędrująca śluzówka macicy powoduje silny i często trwający długimi miesiącami ból, który mylnie brany jest za objawy bolesnego miesiączkowania.



1. Choroby zwyrodnieniowe stawów

Choroby zwyrodnieniowe atakują coraz młodsze osoby. Mają one duży związek z siedzącym trybem życia oraz nadwagą, dlatego warto od młodych lat dbać o utrzymanie prawidłowej masy ciała oraz pamiętać o codziennej aktywności fizycznej. Choroby zwyrodnieniowe stawów mogą mieć też związek z ciężką pracą fizyczną i przyjmowaniem nieprawidłowej postawy np. w czasie wykonywania pracy siedzącej oraz nauki. Nieleczone choroby zwyrodnieniowe powodują nasilający się np. podczas zmiany pogody i zwiększonej aktywności ból zlokalizowany w obrębie chorego stawu np. stawu biodrowego, kolanowego, stawu nadgarstka lub różnych odcinków kręgosłupa. Dolegliwości odczuwane przez osoby chore znacznie utrudniają normalne funkcjonowanie i oprócz leczenia farmakologicznego mogą wymagać także leczenia chirurgicznego oraz rehabilitacji.Czytaj także:

Pochwica. 3 objawy, które powinny skłonić cię do podjęcia leczenia