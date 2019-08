Czy lekarzy zastąpią roboty? Postępy w interpretacji badań

Badania

Istnieje szereg badań, oceniających funkcję płuc. Przykładem takiego badania jest spirometria. Jej wynik jest istotny w diagnostyce astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i wielu innych. Jest to badanie złożone, gdyż wymaga ścisłej współpracy z pacjentem, który ma wykonywać wdechy i wydechy do granic swoich możliwości. Ponadto, w interpretacji należy uwzględnić dużą liczbę generowanych danych oraz porównanie ich do wartości populacyjnych. Z tego powodu istnieje wiele aspektów, w których lekarz może popełnić błąd podczas interpretacji.

Moc sztucznej inteligencji

Na łamach European Respiratory Journal ukazała się interesująca praca, porównująca zdolności interpretacji programu stworzonego na podstawie sztucznej inteligencji oraz stu dwudziestu pulmonologów z szesnastu państw. Program wytrenowano na wynikach badań 1 430 osób. Sztuczną inteligencję i lekarzy porównano na wynikach 50 osób. Program osiągnął 100-procentową zgodność z zaleceniami interpretacji wyników światowych towarzystw naukowych, podczas gdy starsi lekarze w 73 procentach przypadków, a młodsi w zaledwie 27 procent. Ponadto sztuczna inteligencja poprawie zdiagnozowała chorobę w 82 procentach, a lekarze w zaledwie 24-62 procentach przypadków. Opisywane badanie wskazuje na ogromny potencjał, jaki niesie za sobą wykorzystanie sztucznej inteligencji. Kto wie w ilu obszarach w najbliższej przyszłości lekarze zostaną zastąpieni przez roboty?

