Naukowcy: Ten sposób żywienia pomaga walczyć ze stanami zapalnymi

Post przerywany (z angielskiego: Intermittent Fasting) cieszy się coraz większą popularną. Tej technice żywienia z zaciekawieniem przyglądają się także lekarze i naukowcy.

W nowym badaniu stwierdzono, że przerywany post zmniejsza stan zapalny, który może prowadzić do różnych chorób, takich jak cukrzyca, stwardnienie rozsiane i zespół zapalny jelit. Stwierdzono, że obniżenie ryzyka było spowodowane zmniejszeniem liczby komórek powodujących zapalenie – zwanych „monocytami” – we krwi. Badacze stwierdzili również, że monocyty znajdujące się we krwi były mniej zapalne niż u ludzi i myszy, którzy nie stosowali przerywanej diety.

Stan zapalny – przydatny, ale do pewnego momentu

Stan zapalny jest mechanizmem obronnym, pozwalającym zwalczać w organizmie przeróżne infekcje. Tymczasem okazuje się, że nasze nawyki żywieniowe (jemy za dużo i za często) sprzyjają nadmiernemu występowaniu stanów zapalnych, a to już dla zdrowia dobre nie jest.

Okazuje się, że to ograniczone czasowo odżywianie (post przerywany) poprawia ogólne zdrowie jelit i mikroflorę, co ma duży wpływ na zdrowie.

Post przerywany – co to dokładnie jest?

W przeciwieństwie do diet, które ograniczają kalorie lub ograniczają spożycie niektórych pokarmów, przerywany post zazwyczaj polega na tym, że nie je się w określonych porach.

Przerywany post metodą 8/16 oznacza ograniczenie spożywania pokarmów i napojów zawierających kalorie do ustalonego okienka przez osiem godzin dziennie i powstrzymywania się od jedzenia przez pozostałe 16 godzin. Ogólnie uważa się, że jest mniej restrykcyjny i bardziej elastyczny niż wiele innych planów dietetycznych i może łatwo dopasować się do każdego stylu życia. Znane są także inne modele postu przerywanego, mające w swoich założeniach mniejsze okna żywieniowe.

Zaleca się spożywanie kilku małych posiłków i przekąsek rozmieszczonych równomiernie w ciągu dnia, aby pomóc ustabilizować poziom cukru we krwi i utrzymać głód pod kontrolą. Dodatkowo, aby zmaksymalizować potencjalne korzyści zdrowotne wynikające z diety, ważne jest, aby podczas spożywania posiłku trzymać się pełnowartościowych pokarmów i napojów.

