Czy hollywoodzka depilacja bikini zwiększa ryzyko chorób wenerycznych?

Do tej pory wielu specjalistów odradzało całkowitą depilację okolic bikini. Argumentowali to tym, że usunięcie wszystkich włosów łonowych może zwiększyć ryzyko infekcji przenoszonych drogą płciową poprzez zakłócenie naturalnej równowagi bakteryjnej sromu. W 2017 roku pojawił się nawet artykuł z oceną takich metod jako powodujących mikrourazy i przyczyniających się do rozprzestrzeniania infekcji na całym depilowanym obszarze.

Czy depilacja przyczynia się do rzeżączki?

Badanie z Ohio State University w Columbus przeczy wcześniejszym przekonaniom i nie znajduje związku między praktykami pielęgnacyjnymi a chorobami przenoszonymi drogą płciową.

W przebiegu badania przeanalizowano dane 214 kobiet, które zgodziły się na test na obecność dwóch chorób przenoszonych drogą płciową: chlamydiozy i rzeżączki. Kwestionariusz obejmował zwyczaje pielęgnacyjne, a także życie seksualne. Aż 98 procent uczestniczek badania zgłosiło golenie lub depilację woskiem włosów łonowych w jakimkolwiek stopniu, a 18-54 procent kwalifikowało się jako zwolenniczki „ekstremalnej” pielęgnacji.

Tylko około 10 procent badanych uzyskało wynik pozytywny na jedną z chorób przenoszonych drogą płciową, co implikuje, że pełne i powtarzane często usuwanie owłosienia łonowego najprawdopodobniej nie zwiększyło ryzyka zakażenia.

Błędy poprzednich badań

Poprzednie badania nie uwzględniały częstotliwości praktyk seksualnych. Mogło zdarzyć się, że kobiety, które uprawiały seks częściej i z większą liczbą mężczyzn – a zatem były bardziej narażone na infekcje– były bardziej skłonne do pielęgnacji.

Nowe badanie, choć przeprowadzone w małej grupie, powinno uspokoić kobiety.

