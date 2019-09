Białe lub czerwone krostki na penisie – co mogą oznaczać

Alergia kontaktowa, grzybica, a może choroby weneryczne? Co powoduje krostki na penisie? Przyczyn pojawienia się krostek i plamek o różnym zabarwieniu może być kilka, a każda z nich wymaga innego postępowania.

Krostki na penisie – dlaczego się pojawiają?

Penis narażony jest na działanie wielu różnych czynników, które mogą powodować infekcje intymne u mężczyzn oraz sprawić, że na penisie zaczną pojawiać się białe lub czerwone krostki. W większości przypadków powodem dość wstydliwego problemu jest nieprzestrzeganie zasad higieny, przegrzewanie okolic intymnych, pojawienie się stanów zapalnych, które związane są z drażnieniem delikatnego, męskiego narządu np. zbyt ciasną odzieżą oraz bielizną, a także alergie kontaktowe.

Kolejnym powodem pojawienia się krostek na penisie mogą być choroby przenoszone drogą płciową. Krostki mogą być też objawem zakażeń o podłożu bakteryjnym oraz wirusowym, które są dość częstym powikłaniem przygodnego seksu bez zabezpieczenia. Warto wiedzieć, że np. grzybicą można zarazić się także podczas seksu oralnego, jeżeli partnerka cierpi na grzybicę jamy ustnej lub gardła.

Czerwone krostki na penisie – przyczyny

Czerwone krostki na penisie najczęściej są objawem alergii kontaktowej, która może być spowodowana np. uczuleniem na prezerwatywy oraz środki, którymi są one nawilżane, uczuleniem na lubrykanty, a także uczuleniem na środki plemnikobójcze i przedłużające stosunek. Reakcje alergiczne mogą też powodować środki myjące, środki do prania oraz płyny do płukania tkanin. Czasami reakcję alergiczną mogą wywołać barwniki do tkanin, dlatego przed założeniem nowej bielizny trzeba ją najpierw wyprać.

Czerwone krostki na penisie mogą pojawić się także wskutek przegrzewania męskich okolic intymnych i być skutkiem podrażnienia, które powoduje pot.

W przypadku reakcji alergicznych lub niegroźnych stanów zapalnych, które spowodowane są np. przegrzaniem lub otarciami naskórka zwykle nie występują żadne dodatkowe dolegliwości; może pojawić się jedynie niewielki świąd i zaczerwienie podrażnionego naskórka, które mijają po zaprzestaniu stosowania uczulających produktów.

Czerwone krostki a grzybica penisa

Czerwone krostki mogą wskazywać także na grzybicę penisa. Może się ona rozwinąć pod wpływem działania kilku czynników np. nieprzestrzegania zasad higieny, noszenia nieprzepuszczającej powietrza bielizny i odzieży ze sztucznych włókien oraz stosowania do wycierania okolic intymnych wspólnych ręczników. Warto pamiętać, że higiena intymna nie może ograniczać się jedynie do umycia penisa; musi ona także uwzględniać stosowanie czystego ręcznika, który przeznaczony będzie do osuszania okolic intymnych, aby nie przenosić niebezpiecznych drobnoustrojów, które bytują np. na stopach.

W przypadku grzybicy pojawieniu się krostek na penisie towarzyszy także uporczywy świąd, pieczenie i zaczerwienienie naskórka, pieczenie w trakcie oddawania moczu oraz nieprzyjemnie pachnąca wydzielina.

Infekcje intymne u mężczyzn nie należą do rzadkości, jednak można im skutecznie zapobiegać poprzez właściwą higienę oraz unikanie przygodnych kontaktów płciowych bez zabezpieczenia, które mogą zakończyć się o wiele poważniejszymi problemami np. zakażeniem wirusem HIV.

Czerwone krostki na penisie a opryszczka narządów płciowych

Czerwone, swędzące i podbiegnięte płynem surowiczym krostki na penisie mogą być objawem opryszczki narządów płciowych. Przyczyną opryszczki jest wirus, którym możemy zarazić się podczas stosunku. Warto wiedzieć, że opryszczka wargowa nie jest powodowana przez ten sam wirus, co opryszczka narządów płciowych.

Krostki o czerwonym zabarwieniu, stan zapalny członka, ból, pieczenie i swędzenie mogą powodować także choroby weneryczne np. kiła.

Białe krostki na penisie – przyczyny

Białe krostki na penisie zwykle nie są objawem chorobowym. Najczęściej w tym przypadku mamy do czynienia z niegroźnymi torbielami naskórkowymi oraz brodawkami perlistymi. Nie towarzyszą im dolegliwości bólowe, świąd, pieczenie oraz zaczerwienienie skóry.

Czasami na penisie mogą pojawić się też ropne krostki, które przypominają wyglądem typowe pryszcze. Świadczą one o uszkodzeniu naskórka np. w wyniku otarcia lub zadrapania, któremu towarzyszy zakażenie bakteryjne. Ważne – krostek na penisie nie można wyciskać, a wszelkie stany zapalne trzeba skonsultować z lekarzem!