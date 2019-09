Błąd medyczny a prawa pacjenta. Jak walczyć o odszkodowanie?

W Koninie 33-letnia pacjentka trafiła do szpitala, gdzie miała operację. Po jakimś czasie okazało się, że w brzuchu zaszyto naczynie chirurgiczne. Kobieta została ponownie operowana, jednak wkrótce po drugim zabiegu zmarła. Teraz prokuratura prowadzi postępowanie i sprawdza, co było przyczyną śmierci. W studiu „Dzień Dobry TVN” mec. Jolanta Budzowska opowiedziała o tym, jakie prawa przysługują poszkodowanym pacjentom w przypadku błędów medycznych. Obejrzyj materiał wideo:

„Polska to nie Ameryka. Po pierwsze, zadośćuczynienia nie są tak wysokie i nie możemy się porównywać. Po drugie, rzeczywiście są sytuacje nieoczywiste błędów diagnostycznych. Na przykład, kiedy w mammografii nie wykrywa się wczesnej postaci nowotworu, a ktoś inny mówi, że jest to subiektywna ocena, bo on dostrzegłby zmianę w obrazie. W takich sytuacjach wiele zależy od opinii biegłych, a w polskich warunkach są oni raczej skłonni stanąć po stronie lekarza, a nie pacjenta” – mówiła mec. Jolanta Budzowska.

Jak dochodzić swoich praw w przypadku błędu medycznego?

