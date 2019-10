Popełniasz te błędy podczas mierzenia ciśnienia? Wynik może być nieprawidłowy

Umiejętność poprawnego pomiaru ciśnienia krwi w domowym zaciszu jest bardzo ważna. Dziś, gdy mamy inteligentne urządzenia, często cała procedura ogranicza się do założenia mankietu na ramię lub ciśnieniomierza na nadgarstek i naciśnięcia jednego przycisku. Mimo to wiele osób popełnia błędy. Złe wyniki mogą być powodem niepotrzebnego przyjęcia leków lub zmiany dawki leków przez lekarza prowadzącego. Co oczywiście także jest niebezpieczne dla zdrowia. Dlatego, mierząc ciśnienie, postarajmy się nie popełniać tych popularnych błędów.

Błędy podczas mierzenia ciśnienia krwi